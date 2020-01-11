1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Savaş Uçağı için Malezya'ya ortaklık daveti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Malezya, Milli Muharip Uçak Projesi'ne davet ediliyor. 'Bitirelim sonra satarız' da bir metot ama ortak almak daha iyi." dedi.
 11 Ocak 2020 21:43
Yazdır
Milli Savaş Uçağı için Malezya'ya ortaklık daveti

Türkiye, son dönemde geliştirilen özgün hava platformlarının ortak üretimi için Malezya'ya davette bulundu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine, şirketin özgün ürünlerinin pazarlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Malezya, Endonezya, Bangladeş, Pakistan ve Kazakistan'ın aralarında bulunduğu bir dizi ülkenin kendileri için önem taşıdığını belirten Kotil, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in varlığının ise bu ülkeyle ilişkilere olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Kotil, Muhammed'i TUSAŞ'ta ağırladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya ziyaretinde de kendisiyle görüşme fırsatları olduğunu, ayrıca kompozit alanında iş birliği mutabakatı imzaladıklarını anımsattı.

Malezya'nın çok atılım yapan bir ülke olduğuna işaret eden Kotil, Muhammed'in ülkeye uçakla ilgili teknoloji kazandıracağına inandığını vurguladı.

"Bu kadar büyük bir proje, tek Türkiye için olmaz"

Malezya'da 1990'larda bu yönde çalışmalar yapıldığına değinen Kotil, şöyle konuştu:

"Ülkede bir kompozit vadisi kuruldu. Belki de şimdi nasiptir, projelerimizi oraya ihraç etmek istiyoruz. Görüşmelerimiz o yönde oldu. Kendileri çalışıp bize dönecekler, bekliyoruz. Malezya, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'ne davet ediliyor. En önemli platform bu. Buna uluslararası ortak bulmamız gerekiyor. Bu kadar büyük bir proje, tek Türkiye için olmaz. Daha çok müşterisi olması gerekiyor. 'Bitirelim sonra satarız' da bir metot ama ortak almak daha iyi. Öne çıkan bu."

Gökbey genel maksat helikopterinin, hemen hemen tüm coğrafyalarda kullanılabilecek bir ürün olduğunu ifade eden Kotil, "Gökbey, bir gün her yere gidecek. Kazakistan'da da üretimini teklif ettik, Malezya'ya da teklif ettik, Pakistan'a da teklif ettik, her yere teklif ediyoruz. Çünkü gerçekten 10 numara proje. Dünyada bu klasta yapılmış en son helikopter. Dünyada en çok satılan helikopterler bu klastadır. En son yapıldığı için en iyisi, dolayısıyla bu öne çıkıyor." dedi.

"Dışarıya ortak yapım olarak gidebiliriz"

Malezya'ya jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet için de davette bulunduklarını belirten Kotil, şunları kaydetti:

"Hürjet'e ortak olun, dedik. Hürjet çok iyi bir uçak. Hem hafif saldırı uçağı hem de eğitim uçağı. İlgilerini çekti. Pozitif bir yaklaşım bekliyoruz. Atak-2 daha büyük proje. Dünya ile paylaşabileceğimiz teknoloji transferi olarak Hürkuş, Hürjet, Gökbey, Milli Muharip Uçak, Anka ve Aksungur'u paylaşabiliriz. Bunlarla dışarıya ortak yapım olarak gidebiliriz."

"Ortak yapıp Uzak Doğu'ya uzanmak istiyoruz"

Temel Kotil, Malezya'da çok iyi kompozit üretim tesisleri bulunduğunu ancak ülkenin havacılıkta özgün ürünleri olmadığını söyledi.

Malezya'daki uçak parçası yeteneğini kullanmak ve bundan sinerji üretmek istediklerini ifade eden Kotil, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm bunları ortak yapıp Uzak Doğu pazarına uzanmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Mahathir Muhammed çok iyi anlaşıyorlar. Ülkelerin birbirlerine ihtiyaçları var. İlk defa Müslüman ülkeler böyle sistemlere sahip oluyorlar. Gökbey, Müslümanların ilk helikopteri. MMU, Müslümanların ilk büyük savaş uçağı olacak. Atak-2 ilk büyük helikopteri olacak. Onun için iş birliğine gerek var, çok önemsiyorlar ve çok kredi verdiler, sağ olsunlar. Mutlu ayrıldık."

"Gençler lütfen mühendis olun"

Tüm bu projeleri hayata geçirmek için daha çok mühendise ihtiyaç olduğunu belirten Kotil, "Gençler lütfen mühendis olun. Diğer meslekler de önemli ama mühendislik kadar önemli olan bir şey olamaz. Çok çalışın. Çünkü Türkiye bu konuda gerçekten devrim yapıyor, fark oluşturuyor. Sayın Muhammed'in bizi onore etmesi boşuna değil." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antarktika'dan getirilen iki bitki türünün DNA'sı inceleniyor
11 Ocak 2020 21:38		 Milli Muharip Uçağı 2029'da yerli motorumuzla uçacak
11 Ocak 2020 21:33
'Çelik kanatların' modernizasyonu tamamlandı
09 Ocak 2020 15:46		 Küçük öğrenciler en çok televizyon ve dijital oyunlarda vakit harcıyor
09 Ocak 2020 15:13
4,5G'li abone sayısı 3G'lileri 15'e katladı
09 Ocak 2020 11:18		 WhatsApp'ta, reklam devri başlıyor
07 Ocak 2020 13:43
'Türkiye'nin Otomobili' Bilişim Vadisi'ne ilgiyi artırdı
07 Ocak 2020 13:29		 SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi
07 Ocak 2020 10:49
NASA, Samanyolu Galaksisi'nin merkezini görüntüledi
06 Ocak 2020 22:11		 1 km uzaktan kumanda edilebilen insansız kara aracı üretildi
06 Ocak 2020 16:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:14 - 2019'da 1,46 milyon araç üretildi23:08 - FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi final yapıyor23:03 - CHP'li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı23:03 - CHP'li liderlerin eşleri, Demirtaş'a destek için tiyatroya gitti22:57 - Çatışmanın ortasında kaldı, montu hayatını kurtardı22:51 - Çeşme'de göçmen faciası: 11 kişinin cesedine ulaşıldı22:46 - Beşiktaş'tan 'takım harcama limiti' açıklaması22:40 - Hakkari'de bazı alanlar 'güvenlik bölgesi' ilan edildi22:34 - Başkanın eşine öncelik vermeyen kuaför mühürlendi!22:29 - THY'nin Trabzon-İstanbul seferi iptal edildi
22:24 - 'Parlak fikirleri 200 bin liraya kadar hibeyle destekliyoruz'22:19 - Okul kantinlerinin korkulu rüyası son işinde yakalandı22:14 - Kilosu 1.000 TL'den satılıyor! En büyük talep Araplardan22:09 - Michael Frey attı, Bayern Münih dağıldı!22:04 - Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 2'si polis, 4 yaralı22:00 - Ruhani'den özür telefonu21:54 - Türkiye'nin en soğuk ilçesi belli oldu21:48 - Kağıt toplayan çocuğa bir kişinin yardım etmesi kamerada
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Kar topu bu lekeyi oluşturdu. AFAD açıklama yaptı
İstanbul'da, korkutan deprem. Tüm Marmara'da hissedildi
Bülent Turan: 100 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek
İran ordusu, Ukrayna uçağını vurduğunu itiraf etti
Evde kimse yok diye kombiyi kapatmayın
Mahkemeden, ihraç kişiye emekli ikramiyesini faizli ödeyin kararı
İkinci el otoda 'en çok tercih edilenler' belli oldu
AK Parti'nin iki yeni kanun teklifiyle TBMM mesaisine başlıyor
Bakanın talimatlarını dinlemeyen Genel Müdürler var
Mansur Yavaş, görevde yükselmedeki torpil için 'Bu ülkenin gerçeği' yanıtını verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
inisiyatif 1
kal gelmek 2
Emekliler devlete yüktür 2
nefi 1
yağmur yağarken küpünü doldurmak 2
Maalesef gençlerimiz genc yasta evlenmiyorlar 5
asgari ücretliye vaat edilen jest 1
onyekuru'nun sıtma virüsü kapması 1
muharrem ertaş 1
namık kemal 1
SON İLANLAR
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Bolkar 5 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam