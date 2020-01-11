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Okul kantinlerinin korkulu rüyası son işinde yakalandı
Milas'ta bulunan 6 farklı okulun kantininde son bir ay içerisinde değişik zamanlarda hırsızlık olayları meydana geldi.
|11 Ocak 2020 22:19
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Milas'ta bulunan 6 farklı okulun kantininde son bir ay içerisinde değişik zamanlarda hırsızlık olayları meydana geldi.
Hırsızlık olaylarının aydınlatılması için Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri çalışma yaparken, geçtiğimiz günlerde Milas Sanayi Sitesi'nde bir tekel bayisinin kepengini kesip, duvarını kırarak içeriye giren hırsızlar işyeri sahibini fark edince olay yerinden kaçmıştı.
Yaşanan son hırsızlık girişimi ile kantinlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını inceleyen ekipler tespit ettikleri A. K.'yi gözaltına aldı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan A. K. daha sonra Milas Adliyesine sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı.
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