THY'nin Trabzon-İstanbul seferi iptal edildi
Trabzon'dan İstanbul'a gidecek Türk Hava Yolları'na ait sefer, uçaktaki teknik arıza nedeniyle iptal edildi.
|11 Ocak 2020 22:29
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Trabzon'dan İstanbul'a gidecek Türk Hava Yolları'na ait sefer, uçaktaki teknik arıza nedeniyle iptal edildi.
Alınan bilgiye göre, saat 20.25'te Trabzon'dan İstanbul'a gidecek TK2833 sayılı uçuşta gecikme yaşandı.
Havalimanında bekletilen yolculara, bir süre sonra uçaktaki teknik bir arıza nedeniyle uçuşun iptal edildiği bildirildi.
Yolcuların THY tarafından başka bir uçakla İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
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