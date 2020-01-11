Çatışmanın ortasında kaldı, montu hayatını kurtardı
|11 Ocak 2020 22:57
|Yazdır
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, mermi çekirdeği montuna isabet edince ölümden döndü.
Olay, akşam saat 21.30 sularından Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 281. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasından ara sokakta çatışma çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen çatışma ortasında kalan vatandaşlardan Mehmet A. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar çevredekilerin yardımıyla Özel bir hastaneye kaldırıldı. Mermi çekirdeği montuna saplanan Mehmet A. ise montu sayesinde omzundan hafif şekilde yaralandı.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, olay yerinde çok sayıda boş kovan görüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP'li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
11 Ocak 2020 23:03
|Çeşme'de göçmen faciası: 11 kişinin cesedine ulaşıldı
11 Ocak 2020 22:51
|Okul kantinlerinin korkulu rüyası son işinde yakalandı
11 Ocak 2020 22:19
|Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 2'si polis, 4 yaralı
11 Ocak 2020 22:04
|Silvan Tarım Kredi Kooperatifinde usulsüzlük iddiası
11 Ocak 2020 21:01
|Mersin'de denizde kaybolan iki bekçi aranıyor
11 Ocak 2020 19:28
|Sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti
11 Ocak 2020 18:14
|Lüleburgaz'da silahlı kavga: 1'i polis, 2 kişi yaralandı
11 Ocak 2020 17:05
|Baygın halde bulunan lise öğrencisi hayatını kaybetti
11 Ocak 2020 15:56
|Öğrenciye demir çubuk ile vuran memur serbest bırakıldı
11 Ocak 2020 15:24