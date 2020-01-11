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FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi final yapıyor

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisi final yapıyor. Final kararı, dizinin Instagram sayfasında yayınlanan fragman ile duyuruldu.
 11 Ocak 2020 23:08
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FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi final yapıyor

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisinin final tarihi belli oldu. Yıl sonunda ekranlara veda etmesi beklenen Kadın için erken final kararı alındı.

Fox TV, Kadın dizisinin yeni bölüm tanıtımlarında 'Büyük finale son 4 bölüm' ifadelerini kullandı. Yılbaşı sonrası ekranlara ara veren Kadın'ın 78. yeni bölümü 14 Ocak 2020 Salı akşamı Fox TV'de yayınlanacak.

Kadın dizisi, 4 Şubat Salı akşamı ise 81. yeni bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.

KADIN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadın dizisi yeni bölümde, apartmanda duyulan silah seslerinin ardından Arif'e bir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Arif ve Bahar yeniden sevgili olurken, ikilinin 'Gözlerin gözlerimde' sözleri dikkat çekiyor. Diğer yandan ise Şirin'in Bahar'ın eski kocası Sarp'ın ölümü hakkındaki şok sözleri aileyi karıştırıyor.

Evine giren hırsıza silah çeken Şirin, "Ben ablamın kocasını öldürdüm daha yeni" diyerek meydan okuyor. O sırada eve giren Arif ise bu sözleri duyunca büyük şok yaşıyor. Şirin ise Arif'e meydan okuyarak, "Aferin sana sandığım kadar aptal değilmişsin. Sen bunu ispat edemezsin de. Elinde kanıtın yok" diyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Enver'in evde bulduğu silahı apar topar denize atmak için yola çıkan Arif ve Bahar bunu başardıklarını düşünürler. Ama Şirin yine yapacağını yapmış ve silahı başka bir paketle değiştirerek yanına almıştır. Bu olay Şirin'in yine aklında bir kötülük olduğunu düşündürse de silahı almasındaki gerçek neden nedir?

Arif ve Bahar'ı tüm olan olaylar daha da yakınlaştırmaya başlar. Arif'in mutluluğu ise her halinden belli olmaktadır. Bahar'ı arkadaşlarıyla tanıştıracağı düşüncesi de onu içten içe ümitlendirir.

Yılbaşı telaşına giren herkes mutlu bir yıl geçirmek umuduyla birbirlerine hediye alır. Tam yılbaşına girecekleri an ise gelen bir ses ile tüm dünya başlarına yıkılacaktır.
Memurlar.Net
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