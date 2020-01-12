Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı

Garanti Bankası, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden çıkarılan kişinin maaş ödemesi dışında bankacılık işlemi yapamayacağına yönelik sınırlamayı kaldırdı; müşteriden özür diledi. Banka KHK'lı kişiye hesap açmayı reddetmiş, tepkiler üzerine bu defa bankacılık işlemlerine sınırlama getirerek hesap açmıştı. Olayı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Ömer Gergerlioğlu duyururken Garanti Bankası'ndan bir açıklama gelmedi.

euronews'in haberine göre; HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara göre olay şöyle gelişti: KHK ile işten çıkarılan kişi özel sektörde iş bulunca hesap açmak için şirketin çalıştığı Garanti Bankası'na başvurdu. Ancak Garanti Bankası KHK'lı olduğu gerekçesiyle bu kişiye hesap açmayı reddetti. Gergerlioğlu'nun olayı sosyal medyada duyurmasının ardından tepkiler üzerine banka bu kişiye hesap açtı. Ancak hesaba sınırlama getirdi.

KHK'lı kişi HDP milletvekiline attığı mesajda şöyle yazdı: "En son çalıştığım işte artık sağolsun patronum uğraştı da açmaya razı oldular. Ama bakın Garanti'nin bana imzalattığı belgeye. Tarihe kara bir leke olarak düşmesi için fotoğrafını çektim."

Gergerlioğlu'nun paylaştığı belgeye göre Garanti Bankası müşteriye verdiği belgede "İşvereniniz tarafından yapılacak maaş ödemeleri hariç olmak üzere, hesaplarınıza alacak olarak kaydedilecek diğer işlemler (para yatırma, havale, EFT, SWIFT vb.) kabul edilmeyecektir." dedi. Banka buna gerekçe olarak "bankaların resmi otoritelerce belirlenmiş kurallara ve bankacılık teamüllerine aykırı olmayacak şekilde açılmasını ve kullanılmasını takip ve izlemekle sorumlu" olmasını gösterdi.

Sınırlamaya yönelik bu belgeden sonra Garanti Bankası'na yönelik tepkiler giderek arttı. Olayın ardından birkaç gün sonra Ömer Gergerlioğlu bu kez bankanın sınırlamaları da kaldırdığını duyurdu. KHK'lı kişi HDP milletvekiline "Beni şimdi garanti bankasindan aradılar hakkımdaki tüm sınırlamaları kaldırdıklarını söylediler, özür dilediler" mesajı attı. Gergerlioğlu tüm bu olay ve belgelerin gerçekliği konusunda takipçilerinden gelen sorularına üzerine bir kaç kez "Teyit ettim" cevabını verdi.

HSBC hakkında da KHK'lıya yönelik uygulamaları üzerine şikayet

Öte yandan, KHK'lı kişiye hesap açılmaması ilk olay değil. Son dönemde buna benzer bir çok olay kamuoyuna yansırken bankalar sessiz kalmayı tercih ediyor. Yazar Ayşe Düzkan da hapise girip çıktan sonra HSBC'nin de hesaplarını kapattığını açıkladı. Özkan şu paylaşımda bulundu: "Benzer bişey benim de başıma geldi, @HSBC_TR hapisten çıktıktan sonra benimle çalışmak istemediğini bildirdi. arayarak falan da değil. bir gün bankamatikten para çekemedim, bankayı aradım, hesaplarımı bloke ettiklerini öğrendim. şubeden paramı aldım, kartlarım iptal edildi."

Doğa Sigorta kaza yapan KHK'lıya ödeme yapmadı

Doğa Sigorta ise kazan yapan KHK'lı kişiye sigorta parasını ödememişti. Aracı kazada büyük zarar gören kasko sahibine ödeme yapmayı reddeden Doğa Sigorta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile malvarlığına tedbir konulan şahıslara ödeme aktarılmaması yönünde Şirketlere iletilen talimata/genelgeye istinaden Sigortalımıza ödeme yapılamamıştır." diyerek kendini savunmuştu.

HDP milletvekili Gergerlioğlu sigorta şirketinin tepkiler üzerine ödemeyi yaptığını açıklamıştı.