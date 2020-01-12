1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı

Garanti Bankası, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden çıkarılan kişinin maaş ödemesi dışında bankacılık işlemi yapamayacağına yönelik sınırlamayı kaldırdı; müşteriden özür diledi.
 12 Ocak 2020 00:03
Yazdır
Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı

Garanti Bankası, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden çıkarılan kişinin maaş ödemesi dışında bankacılık işlemi yapamayacağına yönelik sınırlamayı kaldırdı; müşteriden özür diledi. Banka KHK'lı kişiye hesap açmayı reddetmiş, tepkiler üzerine bu defa bankacılık işlemlerine sınırlama getirerek hesap açmıştı. Olayı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Ömer Gergerlioğlu duyururken Garanti Bankası'ndan bir açıklama gelmedi.

euronews'in haberine göre; HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara göre olay şöyle gelişti: KHK ile işten çıkarılan kişi özel sektörde iş bulunca hesap açmak için şirketin çalıştığı Garanti Bankası'na başvurdu. Ancak Garanti Bankası KHK'lı olduğu gerekçesiyle bu kişiye hesap açmayı reddetti. Gergerlioğlu'nun olayı sosyal medyada duyurmasının ardından tepkiler üzerine banka bu kişiye hesap açtı. Ancak hesaba sınırlama getirdi.

KHK'lı kişi HDP milletvekiline attığı mesajda şöyle yazdı: "En son çalıştığım işte artık sağolsun patronum uğraştı da açmaya razı oldular. Ama bakın Garanti'nin bana imzalattığı belgeye. Tarihe kara bir leke olarak düşmesi için fotoğrafını çektim."

Gergerlioğlu'nun paylaştığı belgeye göre Garanti Bankası müşteriye verdiği belgede "İşvereniniz tarafından yapılacak maaş ödemeleri hariç olmak üzere, hesaplarınıza alacak olarak kaydedilecek diğer işlemler (para yatırma, havale, EFT, SWIFT vb.) kabul edilmeyecektir." dedi. Banka buna gerekçe olarak "bankaların resmi otoritelerce belirlenmiş kurallara ve bankacılık teamüllerine aykırı olmayacak şekilde açılmasını ve kullanılmasını takip ve izlemekle sorumlu" olmasını gösterdi.

Sınırlamaya yönelik bu belgeden sonra Garanti Bankası'na yönelik tepkiler giderek arttı. Olayın ardından birkaç gün sonra Ömer Gergerlioğlu bu kez bankanın sınırlamaları da kaldırdığını duyurdu. KHK'lı kişi HDP milletvekiline "Beni şimdi garanti bankasindan aradılar hakkımdaki tüm sınırlamaları kaldırdıklarını söylediler, özür dilediler" mesajı attı. Gergerlioğlu tüm bu olay ve belgelerin gerçekliği konusunda takipçilerinden gelen sorularına üzerine bir kaç kez "Teyit ettim" cevabını verdi.

HSBC hakkında da KHK'lıya yönelik uygulamaları üzerine şikayet

Öte yandan, KHK'lı kişiye hesap açılmaması ilk olay değil. Son dönemde buna benzer bir çok olay kamuoyuna yansırken bankalar sessiz kalmayı tercih ediyor. Yazar Ayşe Düzkan da hapise girip çıktan sonra HSBC'nin de hesaplarını kapattığını açıkladı. Özkan şu paylaşımda bulundu: "Benzer bişey benim de başıma geldi, @HSBC_TR hapisten çıktıktan sonra benimle çalışmak istemediğini bildirdi. arayarak falan da değil. bir gün bankamatikten para çekemedim, bankayı aradım, hesaplarımı bloke ettiklerini öğrendim. şubeden paramı aldım, kartlarım iptal edildi."

Doğa Sigorta kaza yapan KHK'lıya ödeme yapmadı

Doğa Sigorta ise kazan yapan KHK'lı kişiye sigorta parasını ödememişti. Aracı kazada büyük zarar gören kasko sahibine ödeme yapmayı reddeden Doğa Sigorta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile malvarlığına tedbir konulan şahıslara ödeme aktarılmaması yönünde Şirketlere iletilen talimata/genelgeye istinaden Sigortalımıza ödeme yapılamamıştır." diyerek kendini savunmuştu.

HDP milletvekili Gergerlioğlu sigorta şirketinin tepkiler üzerine ödemeyi yaptığını açıklamıştı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Parlak fikirleri 200 bin liraya kadar hibeyle destekliyoruz'
11 Ocak 2020 22:24		 Kilosu 1.000 TL'den satılıyor! En büyük talep Araplardan
11 Ocak 2020 22:14
Prof. Dr. Yıldırım: İşverenlerin beklentileri değişti
11 Ocak 2020 17:49		 Evde kimse yok diye kombiyi kapatmayın
11 Ocak 2020 17:23
İngilizler en çok hangi ilimizi tercih etti?
11 Ocak 2020 16:52		 Türk mühendisi 'tankların gözünü' yerlileştirdi
11 Ocak 2020 16:44
Yabancı ziyaretçiler Türkiye'de alışverişi seviyor
11 Ocak 2020 16:36		 İkinci el otoda 'en çok tercih edilenler' belli oldu
11 Ocak 2020 11:45
Türkiye'de vergi mükellefi sayısı 11 milyonu aştı
11 Ocak 2020 11:16		 Doğu Akdeniz'in 'Yavuz'u Mersin Açıklarında
11 Ocak 2020 10:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:40 - Libya'da, Hafter ateşkesi kabul etti00:32 - MHP'li vekil: Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttum, lan dedim yavşak00:14 - Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!00:04 - Sağlık Bakanlığı, 2019/7 ile yerleşenler için hala açıklama yapmadı00:03 - Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı00:01 - 12 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:43 - Bel ağrısı olanlar dikkat!23:37 - BM'de 10 ülke oy kullanma hakkını kaybetti23:26 - 'Devletin okuluna tebeşir alamadığı günleri yaşadık'23:20 - Paranın değiştiremediği futbolcu: Sadio Mane
23:14 - 2019'da 1,46 milyon araç üretildi23:08 - FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi final yapıyor23:03 - CHP'li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı23:03 - CHP'li liderlerin eşleri, Demirtaş'a destek için tiyatroya gitti22:57 - Çatışmanın ortasında kaldı, montu hayatını kurtardı22:51 - Çeşme'de göçmen faciası: 11 kişinin cesedine ulaşıldı22:46 - Beşiktaş'tan 'takım harcama limiti' açıklaması22:40 - Hakkari'de bazı alanlar 'güvenlik bölgesi' ilan edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!
MHP'li vekil: Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttum, lan dedim yavşak
Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı
Sağlık Bakanlığı, 2019/7 ile yerleşenler için hala açıklama yapmadı
12 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Libya'da, Hafter ateşkesi kabul etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
avustralya'da develerin öldürülme kararı 2
reaktif kişilik 1
Sözlüğe yeni katılmak 1
35 yaş şiiri 1
ahmak ıslatan 2
pespaye 1
ölümüne en çok üzülünen dizi karakterleri 1
tevfik fikret 1
gazetelerde çıkan fos transfer haberleri 1
evde kalma vergisi 4
SON İLANLAR
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Bolkar 5 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam