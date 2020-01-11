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BM'de 10 ülke oy kullanma hakkını kaybetti

Birleşmiş Milletler üyesi 10 ülke, BM'ye katılım aidatlarını ödeyemedikleri için 193 üyeli Genel Kurulda oy kullanma hakkını kaybetti.
 11 Ocak 2020 23:37
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BM'de 10 ülke oy kullanma hakkını kaybetti

Birleşmiş Milletler üyesi 10 ülke, BM'ye katılım aidatlarını ödeyemedikleri için 193 üyeli Genel Kurulda oy kullanma hakkını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, 10 ülkenin bütçeye zorunlu katkı paylarında biriken borçları nedeniyle BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkını kaybettiğini söyledi. Dujarric, bu ülkelerin Venezuela, Lübnan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Komor Adaları, Gambiya, Lesoto, Sao Tome ve Principe, Somali, Tonga ve Yemen olduğunu açıkladı. Dujarric, Genel Kurulun ödeme gecikmesinin devletlerin kontrolü dışındaki koşullardan kaynaklandığı sonucuna varması durumunda oy haklarını koruma yetkisi verilebildiğini hatırlattı.

Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 19. maddesinde yer alan "Üye ülke önceki iki tam yıl için ödenecek toplam borçlarına eşit ödeme yapmaması durumunda oy hakkını kaybeder" maddesi bağlamında bu ülkelerin oy haklarını kaybettiği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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