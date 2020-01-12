MHP'li vekil: Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttum, lan dedim yavşak
|12 Ocak 2020 00:32
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MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Odatv'de yayımlanan videosu çok tartışma yaratacak.
Ordu'da Gürgentepe Devlet Hastanesi ile ilgili konuşan MHP'li Enginyurt, ismini vermeden bahsettiği bir Sağlık Bakanı ile ilgili olarak, "Yavşak" ifadesini kullandı.
Söz konusu videoda; arkadaşlarının kendisine Gürgentepe Devlet Hastanesi'nin Sağlık Bakanı aracılığıyla kapatıldığını aktardığını söyleyen Enginyurt, ismini vermediği bir Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttuğunu ifade ederek, "'Lan' dedim 'yavşak, hastane mi yaptın da kapatıyon' dedim. 'Sana on dakika süre veriyorum'" dediğini belirtti.
Ordu'da Gürgentepe Devlet Hastanesi 2014 yılında açıldı. Gürgentepe Devlet Hastanesi'nin hangi Sağlık Bakanı aracılığıyla kapatılmak istendiği bilinmezken, 2014 yılından beri sırasıya Sağlık Bakanları şu şekilde: Mehmet Müezzinoğlu, Recep Akdağ, Ahmet Demircan ve Fahrettin Koca.
Videoda, MHP'li vekilin hangi bakanı kast ettiği ise bilinmiyor.
"Devlet hastanesini burada kapatmak istediler. Yazı yazmışlar, 'kapandı' diye. Beni aradı arkadaşlar, 'Başkanım bizim hastane kapandı'. Sağlık Bakanı da tam o an karşımda. Dedim ki, 'Sağlık Bakanı bizim Gürgentepe Devlet Hastanesini kapatmışsın'. 'Evet' dedi böyle çok ukala bir şekilde. 'Küçük yerlerde hastaneleri kapatıyorum'. Bunun boğazından tuttum, 'lan' dedim 'yavşak, hastane mi yaptın da kapatıyon' dedim. 'Sana on dakika süre veriyorum' dedim."
İşte o video:
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