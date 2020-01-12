Libya'da, Hafter ateşkesi kabul etti
Libya'nın doğusundaki Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Ateşkes Türkiye saatiyle 01.00'de başlayacak.
|12 Ocak 2020 00:40
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Libya'nın doğusundaki darbeci lider Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti.
ERDOĞAN VE PUTİN, LİBYA'DA ATEŞKES İSTEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile Libya'da ateşkes çağrısında bulunmuş, uluslararası toplumca yasal kabul edilen Ulusal Mutabat Gücü, ateşkesi memnuniyetle karşılarken, Hafte'e bağlı güçler ateşkesi reddetmişti.
HAFTER ÖNCE REDDETMİŞTİ
Hafter hafta içinde, Putin ve Erdoğan'ın çağrısını reddetmişti. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya'nın Hafter'i ikna etmesini bekliyoruz" demişti.
Hafter'in ateşkes çağrını kabul etmemesi üzerine, Rus Wagner şirketine bağlı paralı askerler çatışma alanlarından çekilmeye başlamıştı.
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