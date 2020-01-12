Ak Parti'den kongre sürecinde teşkilatlara uyarılar

AK Parti, 7'inci Büyük Olağan Kongre sürecinde delege seçimlerini tamamlayarak belde kongrelerini yapmaya başlarken, ocak ayının son haftasında da ilçe kongrelerini başlatmayı hedefliyor.

Yıl sonuna kadar il kongrelerinin tamamlanması ve Aralık 2020 veya 2021'in başında da büyük kongrenin yapılması beklenirken, AK Parti kurmayları sık sık bir araya geldikleri teşkilatlara önemli uyarılarda bulunuyor. Teşkilatlara verilen mesajlarda, tüm yükün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenmesi alışkanlığından vazgeçilmesi istenirken, şu görüşler dile getiriliyor:

Bugünkü ortama baktığımızda, İran, Suriye, Irak, Libya gibi büyük krizlerle uğraşırken, teşkilatların üstlenmesi gereken sorumlulukların Cumhurbaşkanı'nın sırtına yüklenmemesi lazım. Her şeyi ondan beklemek doğru değil. Yeni dönemde, önce kendi obamızı temizleyeceğiz. Cumhurbaşkanının yükünü almayan teşkilat anlayışına, kolaya kaçarak, Cumhurbaşkanı'nın sırtından geçinme devrine son verilecek.

"ARA KADROLARDA YAVAŞLAMA VAR"

AK Parti'nin 17 yıllık iktidarında, teşkilatların ruhunda bir yorulma ve daralma var. Bu doğal bir süreçtir ama bunu aşmak için yeni hikaye lazım. Bazı teşkilat yöneticilerimize baktığımızda 'Beni Erdoğan atadı' anlayışı ile hareket ediyor. Bazılarının 'bir Erdoğan olma' hayali var. Bu doğru değil. Oysa ki, abilik yapan il başkanlarına veya teşkilat yöneticilerine ihtiyaç var. O makama geldiği zaman kimliğini, kişiliğini kaybetme süreçleri oluyor zaman zaman. Bunu aşabiliriz. Ufak hesaplarla, kavgalarla, dedikodularla kaybedecek zamanımız olamaz.

Toplumda halen en beğenilen lider Cumhurbaşkanı Erdoğan. Lider çok kuvvetli, halk çok güveniyor. Ama aradaki kadrolarda sanki bir yavaşlama var. Bunun acilen telafisi gerekiyor. Kongreler bunun için bir imkandır. Bu ülkenin ağır gündemi var. Sadece Erdoğan'ın üzerine yük bindiren, risk almayan, iş yapmayan yöneticilerden acilen kurtulmamız lazım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakından takip ettiği kadın ve gençlik kolları teşkilat yönetimlerinde ise büyük oranda değişim yaşanacağı belirtiliyor. AK Parti tüzüğüne göre 30 yaşını aşanlar gençlik kollarında görev alamıyor. Bu kapsamda, 50 civarındaki il gençlik kolu başkanının 'Yaş haddinden' değişeceği ifade edildi.