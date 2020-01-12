Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı
|12 Ocak 2020 06:50
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