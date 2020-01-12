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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı
 12 Ocak 2020 06:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Anadolu Ajansı
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