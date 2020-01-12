1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karadeniz'de hamsi bereketi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle kıyıya dönüyor
 12 Ocak 2020 07:20
Yazdır
Karadeniz'de hamsi bereketi

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde denize açılan balıkçılar, hamsi bereketi yaşıyor.

İstanbul, Balıkesir, Samsun ve Trabzon'dan denize açılan balıkçılar, rotasını İğneada'ya çevirdi.

Karadeniz açıklarında serilen çevirme ağlarla kasalar dolusu hamsi çekildi. Balıkçı teknelerinde yoğun mesai yaşayan tayfalar, kasalar dolusu balığı, limanda kamyon ve tırlara yüklüyor.

Limanda hareketlilik yaşanırken, İstanbul'dan bölgeye gelen yaklaşık 100 kamyon ile tır, balık almak için bekliyor.

Hamisinin kilogramı 3 liradan vatandaşa satılıyor.

Balıkçılardan Erbil Mandıracı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır denizlerde avlandığını ancak ilk kez böyle bir bollukla karşılaştığını söyledi.

Balıkçıların yüzlerinin hamsi ile güldüğünü belirten Mandıracı, iki gündür İğneada açıklarında avlandıklarını anlattı.

Hamsinin en bol olduğu dönemle karşı karşıya olduklarını vurgulayan Mandıracı, "1 Eylül'den bu yana denizdeyiz. Marmara'dan başladık Karadeniz'den çıktık. İğneada'da görmediğimiz kadar balık denk geldi. 2 günde yaklaşık 200 ton balık aldık. Fiyatlar inşallah ucuzlar, halk ucuza yer." dedi.

- "Deniz doldu taştı"

Balıkçılardan Kemal Deniz ise iki gündür İğneada'da avlandıklarını belirterek, çok güzel bir av dönemi yaşadıklarını bildirdi.

Şu ana kadar 1650 kasa balık avladıklarını dile getiren Deniz, "Bu sene deniz doldu taştı, çok güzel, verimli. Balık kesilene kadar avlanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Tayfalardan Kurban Ergenç de Balıkesir'den çıkarak Karadeniz'e ulaştıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sürücüler dikkat... Bu yollarda çalışma var
12 Ocak 2020 08:51		 Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı-Haritalı
12 Ocak 2020 07:45
Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!
12 Ocak 2020 00:14		 THY'nin Trabzon-İstanbul seferi iptal edildi
11 Ocak 2020 22:29
Türkiye'nin en soğuk ilçesi belli oldu
11 Ocak 2020 21:54		 Kağıt toplayan çocuğa bir kişinin yardım etmesi kamerada
11 Ocak 2020 21:48
Ayakkabı profesörü'nün çeyrek asırlık meslek aşkı
11 Ocak 2020 21:27		 Deprem sonrasında 'metro istasyonunu terk edin' anonsu
11 Ocak 2020 21:21
Bir başarı hikayesi... Otomotiv firmasının distribütörü oldu
11 Ocak 2020 20:33		 Atölyede başladı, yaptığı ürünleri 17 ülkeye ihraç ediyor
11 Ocak 2020 20:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li vekil: Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttum, lan dedim yavşak
Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!
Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı
2020 yılında belediye başkanları ne kadar maaş alacak?
Sağlık Bakanlığı, 2019/7 ile yerleşenler için hala açıklama yapmadı
Libya'da, Hafter ateşkesi kabul etti
E-ticarette stok oyunu
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı-Haritalı
İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi, İran'da gözaltına alındı
FETÖ'nün iltica üssü Almanya
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pespaye 1
balık istifi 1
onyekuru'nun sıtma virüsü kapması 1
canısı 1
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 1
avustralya'da develerin öldürülme kararı 2
bir kulağından girip öbür kulağından çıkmak 2
faturaların hepsini aynı gün yatırmak 1
gazetelerde çıkan fos transfer haberleri 1
namık kemal 1
SON İLANLAR
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Bolkar 5 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam