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FETÖ'nün iltica üssü Almanya

Türkiye'den firar eden FETÖ'cü soluğu Almanya'da alıyor. Almanya FETÖ'cülerin yüzde 74, PKK'lıların ise yüzde 14'ünün iltica taleplerini kabul etti. 2016'da yüzde 8,2 olan iltica başvurusu kabul oranı geçen yıl yüzde 47,4'e kadar yükseldi
 12 Ocak 2020 08:15
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FETÖ'nün iltica üssü Almanya

Almanya, terör örgütlerinin merkezi haline geldi. En çok FETÖ terör örgütü elemanı Almanya'da bulunuyor. Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularında kabul oranı 2016 yılında yüzde 8,2 iken 2019'da yüzde 47,4'e yükseldi. FETÖ'cülere verilen vatandaşlık oranı PKK'lılara verilen korumayı aştı. FETÖ'cülerin iltica başvurularının yüzde 74'ünü kabul eden Almanya'da, PKK'lıların iltica başvurularının kabul oranı ise yüzde 14. Bu rakamlar, FETÖ'nün Almanya'da gün geçtikçe güçlendiğini ortaya koydu.

ALMANYA, FETÖ'YE YUVA OLDU

Türkiye'nin "müttefik" olarak nitelediği ve terörle mücadelede işbirliği dahil önemli ortaklıkları bulunduğu Almanya, Türkiye'nin bütünlüğüne kasteden teröristler için adeta bir yuva oldu. En çok FETÖ terör örgütü elemanı Almanya'da bulunuyor. FETÖ'nün finans, medya, yargı, asker sorumluları Almanya'da rahatlıkla örgütün faaliyetlerini yönlendirmeye devam edebiliyor.

11 BİN 423 BAŞVURU

Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularında kabul oranı 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılında yüzde 8,2 iken 2019'da yüzde 47,4'e yükseldi. 2016 öncesinde Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının sayısı yılda bin 800 civarındayken bu sayı 2016'da 5 bin 742'ye, 2019'da 11 bin 423'e çıktı.

FETÖ'CÜLERE 'TÜRK' KILIFI

Rakamlar, PKK'lı teröristler için de güvenli liman olarak bilinen Almanya'da FETÖ korumacılığının PKK korumacılığını geride bıraktığını gösterdi. Almanya'ya iltica başvurularında 2016 öncesinde PKK öne çıkıyordu. Geçen yıl kendisini "Türk" olarak tanımlayan FETÖ'cülerin iltica başvurularındaki oranı yüzde 50'nin üstüne çıktı. 2018'de FETÖ'cülerin iltica başvuruları kabul oranı yüzde 74,6 olurken, PKK'lıların başvurularında kabul oranı yüzde 14,5'te kaldı. Ayrıca Almanya FETÖ terör örgütlerini Türk olarak tanımlarken, PKK terör örgütü mensuplarını ise Kürt olarak tanımlıyor.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
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