E-ticarette stok oyunu

Türkiye'de elektronik cihaz satışında oldukça popüler olan online alışveriş sitesi İstanbul Bilişim'de yaşanan tedarik sorunu tüketiciyi isyan ettirdi. Mağdur olan vatandaşlar Facebook'ta sayfa kurarak imza kampanyası başlattı. Aktif olarak 2002'den bu yana her türlü elektronik ürünün satışının yapıldığı İstanbul Bilişim, aksaklığın nedenini Yeni Şafak'a 'kargo sorunu' olarak belirtti. Ancak mağdurların arasında parasını ödediği halde aylardır ürün bekleyenler var.

ZARAR İÇERİSİNDE 49 GÜNDÜR BEKLİYORUM

Mağdurlardan Önder Baykara, "Güvenilir site diye 25 Kasım 2019 tarihinde Huawei P30 Lite 128 GB cep telefonu siparişi verdim. Kredi kartıyla 2 bin 199 TL'lik ödeme yaptım. Ürünün teslimi 15 günü geçince firmayı aradım. 45 dakika kadar bekledim. Muhatap bulamadım. Bir çok yere şikayet ettim. Ne paramı geri alabiliyorum ne de telefonumu" dedi. Bir diğer mağdur Abdullah Okunmuş, "14.11.2019 tarihinde sipariş verdim. Samsun 55" 139 ekran TV aldım. 3 bin 710 TL ödedim. Ürün gecikince CİMER, Tüketici Hakları ve aklınıza gelebilecek her yere şikayet ettim. Tekrar İstanbul Bilişim'i aradım. Hatta 50 dakika bekledim. Haftaya gelecek diye yuvarlak bir cümle kurdular. Sürekli öteleyip duruyorlar" şeklinde konuştu. Mağdurlardan Fikret Akkuş ise şunları söyledi: "11 Kasım tarihinde diğer sitelerde 2 bin 450 TL olan 49UD8200 Vestel TV'yi 150 TL ucuz diyerek 15 günde kargo süresini göze alıp sipariş verdik. 5 Aralık'ta kargoya verileceği yazıyordu. Tedarikte 'sıkıntı yaşandı' denilerek 10 gün ertelediler. Sonrasında bir 15 gün daha ertelediler. İnternetteki şikayetleri ve bu mağdurlar grubunu gördüm. Bunların nitelikli dolandırıcılık yaptığının farkına vardım. Zarar içerisinde 49 gündür bekliyorum"

FAİZSİZ FİNANS KAYNAĞI OLARAK KULLANIYORLAR

Söz konusu durumla ilgili açıklama yapan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "İstanbul Bilişim uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren tanınmış bir firma olduğundan on binlerce tüketiciyi kolayca tuzağa düşürebiliyor. Bu firma ürün fiyatlarını düşük göstererek tüketicilerden gelen siparişlerden bedel tahsil ediyor. Oysa satışa sunduğu ürünleri stok miktarını da internet sitesinde belirtmeli. Yapılanın kasıtlı olduğu apaçık ortada. Burada tüketici istismar ediliyor. Faizsiz finans kaynağı olarak kullanıyor. Aslında tüm tüketicilerin maddi manevi tazminat hakları var"dedi.

Sütten çıkmış ak kaşık değiliz

İddiaları söz konusu firmaya sorduğumuzda Ürün Direktörü Erman Erol, kendilerini böyle savundu: "Anlaştığımız firmalar her dönem bize bir taahhüt verir. Ardından kargolarla anlaşma yaparız. 11'inci ay itibarıyla e-ticaret firmalarının hepsi kargo sıkıntısı yaşadı. Her zaman 500 kargo çıkan firmamızın müşteri hizmetleri bin kargoya hizmet veremedi. Hatalarımızın farkındayız. Biz sütten çıkma ak kaşık değiliz. Facebook'daki grubun üyeleri artmaya başladığı andan itibaren arkadaşlar oraya yöneldi. Otuz günlük bekleme süresi var"

Ayşe Mine Alioğlu