Sadece yükü değil kaybı da 'ağır' oldu

Türkiye otomotiv pazarı 2019 yılını oldukça hareketli geçirdi. İç pazar, üretim ve ihracat kriz dönemi olarak kabul edilen 2018'e bile göre, daralma kaydetti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2019 yılına ait toplam üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. 2019 yılında toplam üretim, 2018'e göre yüzde 6 azalarak 1 milyon 461 bin 244 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 4 azalarak 982 bin 642 adet oldu.

TİCARİ ARAÇ PAZARI DARALDI

Türkiye otomotiv pazarı 2019 yılını, bir önceki seneye göre yüzde 23 azalarak 491 bin 909 adet seviyesinde kapatırken, otomobil pazarı ise yüzde 20 daralarak 387 bin 256 adet ile yılı tamamladı. Baz etkisi dikkate alındığında toplam otomotiv pazarı 2017 yılına göre yüzde 50 daraldı. Ticari araç grubu üretiminde de 2019 yılında yüzde 9 oranında azalma yaşandı. Bu dönemde hafif ticari araç üretimi yüzde 8 oranında azalırken, ağır ticari araç üretiminde de yüzde 18'lik azalma yaşandı. Ticari araç pazarı ise 2018 ile karşılaştırıldığında yüzde 33 oranında daraldı. Aynı dönemde hafif ticari araç pazarı yüzde 32, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 38 oranında daralmayla yılı tamamladı.

EN BÜYÜK KAYIP 2019'DA GERÇEKLEŞTİ

Baz etkisi dikkate alındığında satışlarda hafif ticari ve ağır ticari araç pazarı 2017 yılına göre yüzde 61 daraldı. Ağır ticari araç pazarı 2015 yılına göre ise yüzde 75 küçülmüş oldu. 2017 yılında kamyon-çekici-treyler dahil toplamda 26 bin 866 adetlik satış adedine ulaşmıştı. 2018'de ise kriz döneminde bu adetler 16 bin 735'e kadar geriledi. En büyük kayıp ise 2019'da gerçekleşti. Ağır ticari geçen yıl toplamda 10 bin 361 adetlik satışa imza attı. 2017'de sadece kamyon tarafında 14 bin 112 adetlik satış gerçekleşirken, 2019'da toplam pazar bile bu adetleri yakalayamadı. 4 yılda yüzde 80 daralan sektör, 2 aylık satışına 1 yılda zor ulaştı.

OTOMOTİV İHRACATI AZALDI

Traktör grubunda üretim 2019 yılında yüzde 40 düşüş gösterirken, pazar 2018 yılına göre yüzde 49, baz etkisi dikkate alındığında 2017 yılına göre yüzde 66 geriledi. OSD verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı 2019 yılında, bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 5 azalarak, 1 milyon 252 bin 586 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 5 oranında azalarak 828 bin 744 adet oldu. Bu dönemde ihracat dolar bazında yüzde 3 azalırken, euro bazında ise yüzde 2 arttı.

Buna göre toplam otomotiv ihracatı 31,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı ise 11,9 milyar dolar ile 2019 yılını kapattı. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 oranında artarak, 10,6 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK RENAULT EN HIZLI HYUNDAI SATILDI

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) 2'nci el online pazar raporuna göre, en çok tercih edilen otomobil markları belli oldu. 2019 yılında 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 240 bin 870 adet satışla Renault oldu. Renault'u 239 bin 700 adetle VW, 177 bin 464 adetle Ford, 176 bin 775 adetle Fiat, 98 bin 159 adetle Opel, 94 bin 463 adetle Mercedes-Benz, 88 bin 534 adetle BMW, 78 bin 630 adetle Hyundai, 74 bin 628 adetle Peugeot ve 56 bin 514 adetle de Toyota izledi.

En çok satan marka sıralamasında VW'nin Passat modeli 58 bin 959 adetle başı çekti. Ardından 50 bin 148 adetle Ford Focus, 49 bin 507 adetle Renault Clio, 43 bin 704 adetle Opel Astra, 36 bin 564 adetle Toyota Corolla, 31 bin 916 ile BMW 3 Serisi, 30 bin 400 adetle Fiat Linea, 28 bin 638 adetle Hyundai Accent, 24 bin 911 adetle Mercedes C-Class ve 13 bin 56 adetle de Peugeot 301 modeli sıralandı. 2019 yılında en hızlı satılan marka ortalama 30 gün satış hızı ile Hyundai oldu.

ALİ YILDIRIM