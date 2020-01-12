1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sadece yükü değil kaybı da 'ağır' oldu

Otomotiv üretimi 2019'da 1.4 milyona geriledi. 2018'e göre üretim yüzde 6 daraldı. Otomobil üretimi en az kaybı yaşayanlardan olurken asıl fatura ağır ticariye çıktı. 2018 yılına göre, hafif ticari araç üretimi yüzde 8 oranında azalırken, ağır ticari araç üretiminde de yüzde 18'lik kayıp yaşandı. Sektör, 2 aylık satışına 1 yılda zor ulaştı. Ağır ticari araç satışı 2019 yılında 2017'ye göre yüzde 61, 2018'e oranla yüzde 38 kan kaybetti.
 12 Ocak 2020 08:25
Yazdır
Sadece yükü değil kaybı da 'ağır' oldu

Türkiye otomotiv pazarı 2019 yılını oldukça hareketli geçirdi. İç pazar, üretim ve ihracat kriz dönemi olarak kabul edilen 2018'e bile göre, daralma kaydetti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2019 yılına ait toplam üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. 2019 yılında toplam üretim, 2018'e göre yüzde 6 azalarak 1 milyon 461 bin 244 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 4 azalarak 982 bin 642 adet oldu.

TİCARİ ARAÇ PAZARI DARALDI

Türkiye otomotiv pazarı 2019 yılını, bir önceki seneye göre yüzde 23 azalarak 491 bin 909 adet seviyesinde kapatırken, otomobil pazarı ise yüzde 20 daralarak 387 bin 256 adet ile yılı tamamladı. Baz etkisi dikkate alındığında toplam otomotiv pazarı 2017 yılına göre yüzde 50 daraldı. Ticari araç grubu üretiminde de 2019 yılında yüzde 9 oranında azalma yaşandı. Bu dönemde hafif ticari araç üretimi yüzde 8 oranında azalırken, ağır ticari araç üretiminde de yüzde 18'lik azalma yaşandı. Ticari araç pazarı ise 2018 ile karşılaştırıldığında yüzde 33 oranında daraldı. Aynı dönemde hafif ticari araç pazarı yüzde 32, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 38 oranında daralmayla yılı tamamladı.

EN BÜYÜK KAYIP 2019'DA GERÇEKLEŞTİ

Baz etkisi dikkate alındığında satışlarda hafif ticari ve ağır ticari araç pazarı 2017 yılına göre yüzde 61 daraldı. Ağır ticari araç pazarı 2015 yılına göre ise yüzde 75 küçülmüş oldu. 2017 yılında kamyon-çekici-treyler dahil toplamda 26 bin 866 adetlik satış adedine ulaşmıştı. 2018'de ise kriz döneminde bu adetler 16 bin 735'e kadar geriledi. En büyük kayıp ise 2019'da gerçekleşti. Ağır ticari geçen yıl toplamda 10 bin 361 adetlik satışa imza attı. 2017'de sadece kamyon tarafında 14 bin 112 adetlik satış gerçekleşirken, 2019'da toplam pazar bile bu adetleri yakalayamadı. 4 yılda yüzde 80 daralan sektör, 2 aylık satışına 1 yılda zor ulaştı.

OTOMOTİV İHRACATI AZALDI

Traktör grubunda üretim 2019 yılında yüzde 40 düşüş gösterirken, pazar 2018 yılına göre yüzde 49, baz etkisi dikkate alındığında 2017 yılına göre yüzde 66 geriledi. OSD verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı 2019 yılında, bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 5 azalarak, 1 milyon 252 bin 586 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 5 oranında azalarak 828 bin 744 adet oldu. Bu dönemde ihracat dolar bazında yüzde 3 azalırken, euro bazında ise yüzde 2 arttı.

Buna göre toplam otomotiv ihracatı 31,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı ise 11,9 milyar dolar ile 2019 yılını kapattı. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 oranında artarak, 10,6 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK RENAULT EN HIZLI HYUNDAI SATILDI

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) 2'nci el online pazar raporuna göre, en çok tercih edilen otomobil markları belli oldu. 2019 yılında 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 240 bin 870 adet satışla Renault oldu. Renault'u 239 bin 700 adetle VW, 177 bin 464 adetle Ford, 176 bin 775 adetle Fiat, 98 bin 159 adetle Opel, 94 bin 463 adetle Mercedes-Benz, 88 bin 534 adetle BMW, 78 bin 630 adetle Hyundai, 74 bin 628 adetle Peugeot ve 56 bin 514 adetle de Toyota izledi.

En çok satan marka sıralamasında VW'nin Passat modeli 58 bin 959 adetle başı çekti. Ardından 50 bin 148 adetle Ford Focus, 49 bin 507 adetle Renault Clio, 43 bin 704 adetle Opel Astra, 36 bin 564 adetle Toyota Corolla, 31 bin 916 ile BMW 3 Serisi, 30 bin 400 adetle Fiat Linea, 28 bin 638 adetle Hyundai Accent, 24 bin 911 adetle Mercedes C-Class ve 13 bin 56 adetle de Peugeot 301 modeli sıralandı. 2019 yılında en hızlı satılan marka ortalama 30 gün satış hızı ile Hyundai oldu.

ALİ YILDIRIM
Karar
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2019'da 1,46 milyon araç üretildi
11 Ocak 2020 23:14		 Mercedes lüks araç satışında liderliğini korudu
11 Ocak 2020 17:35
'Şarj üniteleri akaryakıt istasyonlarında kurulmalı'
11 Ocak 2020 15:04		 TOGG: 150 bin saatlik çalışma sonunda ortaya çıktı
10 Ocak 2020 23:14
'Türkiye'nin Otomobili' yurt dışında tanıtıldı
10 Ocak 2020 14:28		 Taksiciler yerli otomobile talip
10 Ocak 2020 06:11
Arabası olanlar dikkat! 10 milyon araç geri çağrıldı
09 Ocak 2020 22:36		 16 yıl önce aldığı otomobil yüzünden başına gelmeyen kalmadı
09 Ocak 2020 18:07
Geç gelen cezalar araba sattırıyor
09 Ocak 2020 09:29		 10 yıldır parkta tutulan araçlar çürüyor!
09 Ocak 2020 09:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li vekil: Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttum, lan dedim yavşak
Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!
Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı
2020 yılında belediye başkanları ne kadar maaş alacak?
Sağlık Bakanlığı, 2019/7 ile yerleşenler için hala açıklama yapmadı
Libya'da, Hafter ateşkesi kabul etti
E-ticarette stok oyunu
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı-Haritalı
İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi, İran'da gözaltına alındı
12 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ahmak ıslatan 2
ricardo rodriguez 1
supporters 1
tecahül-i arif 1
11.01.2020 istanbul depremi 1
09.01.2020 baskonia vs fenerbahce maci 2
sol şeritte arkadan selektör yapa yapa hızla gelen araç 1
ilkokul 1
gazetelerde çıkan fos transfer haberleri 1
Asena İrmikci 2
SON İLANLAR
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Bolkar 5 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam