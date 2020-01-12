Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı-Haritalı
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor
|12 Ocak 2020 07:45
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.
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