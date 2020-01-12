1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeşme'de kaçakları taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü

İzmir'in Çeşme açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye çok sayıda cenaze aracı sevk edildi
 12 Ocak 2020 08:36
Yazdır
Çeşme'de kaçakları taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü

İzmir'in Çeşme açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye çok sayıda cenaze aracı sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Çeşme Germiyan Yalısı açıklarında, düzensiz göçmeleri taşıyan teknenin battığı ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri kurtarma çalışması başlattı. 8'i çocuk 11 göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, 8 göçmen de kurtarıldı. Ölen göçmenlerin cenazeleri Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralıların hastanede tedavilerinin devam etiği öğrenildi.

Sahil Güvenlik'ten Çeşme açıklarında batan tekneyle ilgili açıklama

Sahil Güvenlik Komutanlığından, Çeşme açıklarında batan tekneyle ilgili yapılan açıklamada, "11 Ocak 2020 tarihinde saat 20.23' te İzmir ili Çeşme ilçesi Şifne Koyu önlerinde denizden çığlık seslerinin geldiği bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri görevlendirilmiştir. Başlatılan Arama Kurtarma faaliyeti neticesinde 4 düzensiz göçmen kurtarılmış, 4 düzensiz göçmenin yüzerek kıyıya çıktığı tespit edilmiş ve 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır.

Düzensiz göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda toplam 19 kişi oldukları öğrenilmiştir. Kayıp düzensiz göçmen olması ihtimaline karşı bölgede arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiren ekiplerin, faaliyetlerini tamamladığı öğrenildi.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hastaneye çok sayıda cenaze aracı sevk edilirken, savcının incelmesinin ardından göçmenlerin cenazelerin otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
11 Ocak 2020 23:03		 Çatışmanın ortasında kaldı, montu hayatını kurtardı
11 Ocak 2020 22:57
Çeşme'de göçmen faciası: 11 kişinin cesedine ulaşıldı
11 Ocak 2020 22:51		 Okul kantinlerinin korkulu rüyası son işinde yakalandı
11 Ocak 2020 22:19
Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 2'si polis, 4 yaralı
11 Ocak 2020 22:04		 Silvan Tarım Kredi Kooperatifinde usulsüzlük iddiası
11 Ocak 2020 21:01
Mersin'de denizde kaybolan iki bekçi aranıyor
11 Ocak 2020 19:28		 Sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti
11 Ocak 2020 18:14
Lüleburgaz'da silahlı kavga: 1'i polis, 2 kişi yaralandı
11 Ocak 2020 17:05		 Baygın halde bulunan lise öğrencisi hayatını kaybetti
11 Ocak 2020 15:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li vekil: Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttum, lan dedim yavşak
Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!
Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı
2020 yılında belediye başkanları ne kadar maaş alacak?
Sağlık Bakanlığı, 2019/7 ile yerleşenler için hala açıklama yapmadı
Libya'da, Hafter ateşkesi kabul etti
E-ticarette stok oyunu
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı-Haritalı
İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi, İran'da gözaltına alındı
12 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ahmak ıslatan 2
ricardo rodriguez 1
supporters 1
tecahül-i arif 1
11.01.2020 istanbul depremi 1
09.01.2020 baskonia vs fenerbahce maci 2
sol şeritte arkadan selektör yapa yapa hızla gelen araç 1
ilkokul 1
gazetelerde çıkan fos transfer haberleri 1
Asena İrmikci 2
SON İLANLAR
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Bolkar 5 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam