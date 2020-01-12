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Piyasalarda Türkiye rüzgarı

ABD-İran geriliminin yumuşaması, ekonomisi toparlanmaya başlayan Türkiye'yi ön plana çıkararak yıldızını parlattı. Hisse senedi piyasasına 1 milyar liradan fazla net yabancı girişi olurken, tahvil faizleri ve risk priminde sert düşüşler yaşandı
 12 Ocak 2020 08:45
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Piyasalarda Türkiye rüzgarı

ENDEKS 119 BİN PUANI GEÇTİ

Bir önceki haftayı 113 bin 684 puandan tamlayan ve haftanın ilk işlem günü olan 6 Ocak'ta 111 bin 412 puana inen borsa, son 4 işlem gününde adeta şaha kalktı. 4 günde yüzde 6.5 yükselen Borsa İstanbul'da endeks hafta 118 bin 664 puandan tamamladı. 28 Şubat 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştiren endeks, cuma günü 119 bin seviyesini gördü. Borsa İstanbul haftalık bazda yüzde 4.4 ile dünyanın en fazla değer kazanan piyasası oldu. İşlem gören şirketlerin değeri 4 günde 60 milyar lira artarak 1 trilyon 155 milyara çıktı. Bankacılık endeksinde haftalık yükseliş yüzde 8.96 oldu.

FAİZ 2.5 YILIN DİBİNDE

Türk varlıklarına olan ilgi faiz ve döviz piyasasına da yansıdı. Geçen hafta dolar yüzde 1.2, euro yüzde 2.4 geriledi. Tahvil-bono piyasasında haftanın son işlem gününde yüzde 11.21'e kadar gerileyen iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, 19 Temmuz 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Geçen yılın mayıs ayında 523 seviyesine kadar yükselen ülke risk primi (CDS), ekonomiye ilişkin iyimser beklentilerle düşüşe geçerek 300 baz puanın altına geriledi. Risk primini gösteren CDS'ler 272 ile 31 Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye indi.

BORSADA REKOR ERKEN GELİYOR

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, ABD-İran gerginliğinin bitmesinin ardından, 15 Ocak'ta ABD-Çin gerginliğinin de ilk anlaşma ile sona ereceğine dikkat çekti. Kaya, "BIST-100 Endeksi'nin 2020 içerisinde görmesini beklediğimiz mevcut rekor seviyesi 121 bin 500, beklenenden önce de görülebilir. Doların da yılın ilk aylarında 5.75-5.80 seviyesine kadar gerilemesini bekliyorum. Zira dolara talep rahat karşılanabilir durumda. Yurtdışına borç ödemeleri sınırlı iken, cari açıktan da döviz talep baskısı beklenmiyor" dedi.

MERKEZ FAİZ İNDİRECEK

TERA Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, ABD Başkanı'nın İran'a yeni saldırı olmayacağını açıklamasının ardından küresel yatırımcıların güvenilir varlıklardan çıktığına dikkat çekti. Erkan, "Bu kapsamda altın ve petrol geriliyor, borsalar ve gelişmekte olan ülke paraları yükseliyor. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Faizin 100 baz puanlık indirim yapılacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
Sabah
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