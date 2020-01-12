1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Havacılıkta en hızlı büyüyen ülke Türkiye

OAG'ın (Resmi Havayolu Rehberi) 2010-2019 arasındaki analizinde dünya çapında, havacılıkta en hızlı büyüyen ülke Türkiye çıktı. THY ise koltuk kapasite ile dünyanın en büyük 10'uncu havayolu oldu. Türkiye havalimanlarından 2019'da direkt transit yolcularla beraber 209 milyon 92 bin 548 yolcu geçti
 12 Ocak 2020 09:00
Yazdır
Havacılıkta en hızlı büyüyen ülke Türkiye

Ünlü araştırma şirketi raporuna göre; dünyada 10 yılda havacılığa Türkiye ve THY damga vurdu. Havacılık sektörü üzerine uluslararası araştırmalar yapan şirketin son 10 yıllık analizine göre havacılıkta en hızlı büyüyen ülke Türkiye gösterilirken, Türk Hava Yolları'nın ise sahip olduğu koltuk kapasite ile dünyanın en büyük 10'uncu havayolu olduğu açıklandı.

209 MİLYON YOLCUYU AŞTI

Havacılık sektörü üzerine uluslararası araştırmalar gerçekleştiren OAG'ın (Resmi Havayolu Rehberi) 2010-2019 yılları arasını kapsayan dönem için yaptığı incelemede dünya çapında, havacılıkta en hızlı büyüyen ülke Türkiye oldu. Türkiye geneli havalimanlarında 2019 yılında direkt transit yolcularla beraber 209 milyon 92 bin 548 yolcu geçiş yaptı. Bu yolcuların 100 milyon 140 bini iç hatlar, 108 milyon 692 bini ise dış hat yolcularından oluştu. Geçtiğimiz yıl 713 bini dış, 839 bini ise iç hat olmak üzere üst geçişler de dahil 2 milyon 30 bin uçağa hizmet verildi.

THY KÜRESEL LİGİN İLK ONUNDA

İncelemeye göre küresel havacılık pazarında ise son 10 yıla Türk Hava Yolları damga vurdu. Yapılan analizde 126 ülke ile dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olan ve günde ortalama 1300 uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları koltuk kapasite ile dünyanın en büyük 10'uncu havayolu olarak gösterildi.

YOLCU SAYISI 74,2 MİLYONA ÇIKTI

Geçtiğimiz 10 yılda uçak filosunu ve uçuş ağını artıran Türk Hava Yolları, 2018 yılını 74,2 milyon yolcu taşıyarak tamamladı. Transit yolcu sayısını ise yüzde 5,4 artış ile 24 milyon 569 bine yükseltti. Şirket, 2009 yılında taşıdığı 25,1 milyon yolcu rakamını yaklaşık 3 kat artırdı. Uçuş ağı olarak 2009 yılında 156 noktaya uçan havayolu son 10 yılda uçuş ağını iki katın üzerinde genişleterek 318'e çıkardı.

EN BÜYÜK 7'NCİ HAVA KARGO MARKASI TURKISH CARGO

Türkiye, küresel havacılık pazarında yalnızca yolcu taşımacılığı dışında hava kargo taşımacılığında da yükselişe geçti. Türk Hava Yolları'nın alt markası olarak faaliyetlerini sürdüren Turkish Cargo son 10 yılda dünyanın en büyük 7. hava kargo markası konumuna ulaştı. E-ticaret sektörünün gelişmesi ve Türk Hava Yolları'nın uçuş ağının genişlemesi ile Turkish Cargo uluslararası pazarlarda da etkisini artırdı. 2009 yılında 238 bin ton kargo taşıması gerçekleştiren Turkish Cargo; 2019 yılında bu rakamı yüzde 500'ün üzerinde artırdı ve 1,5 milyon tonun üzerinde kargo taşıması gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'ndaki yeni tesisi, kargo uçakları ve stratejisi ile Turkish Cargo 2023 yılında dünyanın en iyi 5 hava kargo markasından birisi olmayı hedefliyor.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
E-ticarette stok oyunu
12 Ocak 2020 08:01		 5 yıl zarar eden şirkette patron imtiyazına son
11 Ocak 2020 09:45
Türkiye'nin ilk sıvılaştırılmış doğal gaz istasyonu açıldı
10 Ocak 2020 19:26		 Ünlü kozmetik firması iflas etti
10 Ocak 2020 09:22
Halkbank, SMS ile Gümrük Vergisi ödemesi başlattı
09 Ocak 2020 14:08		 Yabancılara taşınmaz satışı son 10 yılın zirvesinde
09 Ocak 2020 13:41
2019'da en çok bu ürünleri aldık
09 Ocak 2020 13:27		 İnternetten alışverişte stok oyunu: Parayı işletip iade ediyorlar
09 Ocak 2020 09:10
İstanbul'da 'insani geçim' 3 bin 192 lira
09 Ocak 2020 08:00		 Ordu'da fındık fiyatı 19 liraya yükseldi
08 Ocak 2020 13:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:19 - Pastaneden öğrenciler için 'askıda çay ve poğaça' uygulaması12:06 - TİM, ilk yurt dışı temsilcilik ofisini Kıbrıs'ta açtı12:00 - Ankaralılar yeni koltuk düzenini seçti11:57 - Türkiye'nin tek köfte fabrikası... Günlük 100 ton köfte11:48 - İtfaiye erlerinin ameliyata girmesini 'şaka' sanıldı11:45 - 42'sinde anne oldu, başka insanlar için 19 yıldır yollarda11:43 - TBMM Başkanı Şentop'tan, Ümmü Gülsüm Genç'e tebrik telefonu11:39 - Vekalet ücretini icrayla alan Bakanlığa, KDK'dan tavsiye11:38 - Kimler sayman mutemedi olarak görevlendirilebilir, kimlerden kefalet sandığı kesintisi yapılır?11:36 - 'Kanal İstanbul üzerinden birilerinin prim yapmasına müsaade etmeyeceğiz'
11:31 - FETÖ elebaşı Gülen yazılarında 10 ayrı kod adı kullanmış11:29 - Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor11:26 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı11:23 - Boğazları kullanan gemi sayısı 85 bine yaklaştı11:19 - Her 5 tüketiciden 3'ü şikayetinde haklı çıktı11:18 - Otomobilde tercih 'otomotik vites' araçlar oldu11:16 - Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı11:15 - İnşaatlarda 'projesiz ve ahşap iskele kurma' dönemi sona erecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li vekil: Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttum, lan dedim yavşak
Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!
Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı
2020 yılında belediye başkanları ne kadar maaş alacak?
E-ticarette stok oyunu
Piyasalarda Türkiye rüzgarı
Sadece yükü değil kaybı da 'ağır' oldu
Sağlık Bakanlığı, 2019/7 ile yerleşenler için hala açıklama yapmadı
Resmi rakamlara göre ağustosta doğup ocakta ölüyoruz
FETÖ'nün iltica üssü Almanya
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
09.01.2020 baskonia vs fenerbahce maci 2
ahmak ıslatan 2
iran'ın yolcu uçağını düşürmesi 1
gazetelerde çıkan fos transfer haberleri 1
11.01.2020 tottenham vs liverpool maçı 1
cumartesi 1
heyhat 1
Maalesef gençlerimiz genc yasta evlenmiyorlar 3
leicester city 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 3
SON İLANLAR
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Bolkar 5 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam