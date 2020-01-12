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Kanal İstanbul'da kamulaştırma eski fiyattan

Kamulaştırmada yapılan yasa değişikliği özellikle Kanal İstanbul'un geçtiği güzergahta taşınmazı olanları etkileyecek. Devlet, arazi ne kadar değerlenirse değerlensin parasını tescil tarihindeki bedel ile ödeyecek. Vatandaşın cebinden çıkan şirketlerin cebine girecek
 12 Ocak 2020 09:15
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Kanal İstanbul'da kamulaştırma eski fiyattan

Kanal İstanbul'la ilgili sert tartışmaların yaşandığı şu günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fitilini ateşlediği bir diğer tartışma da devletin kamulaştırma ile ilgili attığı adımlar oldu. 25 Aralık 2019'da sessiz sedasız geçen yasa özellikle Kanal İstanbul çevresinde arazi sahibi olan vatandaşları oldukça yakından ilgilendiren bir içeriğe sahip. Yasa ile kamulaştırmada hak sahipleri için ödenen bedeller inanılmaz bir şekilde kısıtlanacak, müteahhitlerin karı ise fırlayacak.

TAŞINMAZ ETRAFINA YAPILAN YAPILARIN ARTI BİR GİRDİSİ KALMAYACAK

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi 'Kamulaştırma bedelleri nedeniyle idareler aleyhine açılacak her türlü davada kamulaştırma değeri, taşınmazın idare adına tescil edildiği tarih olarak esas alınarak tespit edilir' şeklindeki ifade. Yani kişinin arazisi ne kadar değerlenmiş olursa olsun, kamulaştırma esnasında değeri tescil tarihinde olan bedelle ödenecek. Arazisinin fiyatı yıllar içinde 8'e 10'a katlanmış olsa bile vatandaş ancak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tablosundaki aylık değişim oranı hesaplanarak fark alabilecek. Bir diğer deyişle taşınmaz etrafına yapılan AVM, rezidans ve diğer yapıların artık vatandaşın cebine artı bir girdisi kalmayacak.

İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Kanal etrafındaki kamulaştırmalara yönelik bir başlık açarak, "Kamulaştırma yapılacak burada. Kamulaştırmayla ilgili bir madde çalışıldı ve Resmi Gazete'de yayınlandı. Muhtemelen Kanal'ın güzergahında garibanların yerleri vardır. Orayla ilgili çıkan tebliğ şu; bugünkü vasfı üzerinden oralarda değerleme yapılacak. Kamulaştırmaya ihtiyaç duyulduğu dönemde ise aradaki değerleme farkı üzerinden parası ödenecek. Yani millet hayal kurmasın, devlet orayı tarla olarak istimlak edecek" ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM FIRSATI DEĞİL

İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul'un kentsel dönüşüm için bir fırsat yaratacağı iddialarına da kesin bir dille karşı çıktı. Konut sektörünün şu anda oldukça zor bir süreçten geçtiğini belirten İmamoğlu, "Kadıköy'de kentsel dönüşümü engelleyip, sana Kanal İstanbul'da ev vereceğiz deseler gider misiniz? Konut sektörü şu an İstanbul'da bitik. Şu anda İstanbul'da vasıflı, ikamet olmayan, bağımsız bölüm sayısı, konut sayısı 1 milyon 950 bin. İstanbul'da 50 bin üzerinde bir yapı stoku çürük. Milyarlarca lira fon lazım. Gelin onu halledelim. Bu memleketin en önemli depresyonu olan deprem sorununu çözün. Çürük binaları, sıkıntılı binaları, o binalarda 100 binlerce insan yaşıyor" dedi.

DENİZHAN ERKOÇ
Karar
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