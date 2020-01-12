Resmi rakamlara göre ağustosta doğup ocakta ölüyoruz

İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı doğum ve ölüm verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu 741 bin 360 kişi arttı. Ülke genelinde geçen yıl 605 bin 310 erkek, 575 bin 530 kız olmak üzere 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi. Yine 2019 yılında 240 bin 648 erkek, 198 bin 832'si kadın 439 bin 408 kişi ise hayatını kaybetti. Doğan ve ölenlerin cinsiyetine bakıldığında erkeklerin hem doğum hem de ölüm sayılarında kadınlardan daha fazla olduğu görülüyor. Bir yılda kız bebeklere göre 29 bin 780 erkek bebek fazla doğarken, kadınlara göre de 41 bin 816 erkek daha fazla öldü.

EN AZ ŞUBATTA

Hürriyet'ten Fevzi KIZILKOYUN'un haberine göre; verilere bakıldığında ise en fazla bebek 109 bin 447 ağustos ayında dünyaya gelirlerken bu ayı 106 bin 701 bebek ile temmuz, 105 bin 188 bebek ile ocak ayı takip etti. En az bebek ise 86 bin 223 ile şubat ayında dünyaya geldi. Şubat ayını ise 87 bin 760 bebek ile aralık ve 91 bin 970 bebek ile kasım ayı izledi. Ölüm rakamlarına bakıldığında ise ocak ayında 49 bin 223 kişi, aralık ayında 37 bin 507 ve mart ayında ise 37 bin 488 ile en fazla ölümün olduğu aylar oldu.

ZEYNEP VE YUSUF BİRİNCİ

YENİ doğan kız bebeklere en fazla 13 bin 420 ile Zeynep, 8 bin 586 ile Elif ve 6 bin 886 Defne isimleri verildi. Erkek bebeklere ise 8 bin 816 Yusuf, 7 bin 713 Eymen ve 6 bin 857 Miraç ismi verildiği belirlendi. Asel, Azra, Eylül, Ebrar, Asya, Öykü ve Ecrin kız çocuklarına en çok verilen isimler arasında oldu.

BU İSİMLER 'TEK'

Feratun, Dilbere, Farim, Ülçü, Selmanni, Eliyde, Mürinşah, Hörem, İsal ve Femedi isimlerinin ise Türkiye genelinde sadece bir kişide olması dikkat çekti.

EKONOMİ YÜZÜNDEN AİLELER ÇOCUK YAPMIYOR

EKONOMİ yüzünden ailelerin çocuk sahibi olmak istemediklerini savunan CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin şunları söyledi: "Yeni doğanların aylık masrafı ortalama 600 lirayı buluyor. En büyük gider bebek bezi. Pırlantadan vergi almayan Erdoğan, bebek bezinden, mamasından yüzde 18 KDV almayı biliyor. Bu oran ivedilikle yüzde 1'e düşürülmeli. 2002 yılında 2.17 olan toplum doğurganlık hızı 17 yılda 1.99 seviyesine geriledi. Urfa 4.13 doğurganlık oranı ile seviyeyi üstte tutuyor. Urfa olmasa doğurganlık oranı nüfus yenilenme oranının da altında kalacak. Erdoğan 'Bizi kısırlaştırmaya çalışıyorlar' diye kürsüden komplo teorileri boca etmesin. İktidarınız insanların umudunu yok ettiği için halkımız geleceğe güvenle bakmıyor, çocuk yapmıyor."