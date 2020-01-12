Elektriği en çok bu saatte tükettik
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 83 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 80 megavatsaat ile 06.00'da gerçekleşti
|12 Ocak 2020 09:41
|Yazdır
Türkiye'de dün günlük bazda 821 bin 447 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 818 bin 78 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 83 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 80 megavatsaat ile 06.00'da gerçekleşti.
Günlük bazda dün 821 bin 447 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 818 bin 78 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 280 bin 122 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 203 bin 673 megavatsaat ile ithal kömür ve 127 bin 205 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 676 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 307 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'nin tek köfte fabrikası... Günlük 100 ton köfte
12 Ocak 2020 11:57
|42'sinde anne oldu, başka insanlar için 19 yıldır yollarda
12 Ocak 2020 11:45
|Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor
12 Ocak 2020 11:29
|Boğazları kullanan gemi sayısı 85 bine yaklaştı
12 Ocak 2020 11:23
|Marmara Denizi'nde su samuru heyecanı
12 Ocak 2020 10:05
|Resmi rakamlara göre ağustosta doğup ocakta ölüyoruz
12 Ocak 2020 09:30
|Kanal İstanbul'da kamulaştırma eski fiyattan
12 Ocak 2020 09:15
|Sürücüler dikkat... Bu yollarda çalışma var
12 Ocak 2020 08:51
|Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı-Haritalı
12 Ocak 2020 07:45
|Karadeniz'de hamsi bereketi
12 Ocak 2020 07:20