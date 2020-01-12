Hakkari'de 5 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
|12 Ocak 2020 09:49
|Yazdır
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi. Açıklamada, "Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan 5 bölge, 12 Ocak 2020 günü saat 00.00.01'den 26 Ocak 2020 günü saat 23.59.59'a kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi.
Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarla ilgili detaylı bilgilerin valilik internet sitesinde yer aldığı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Her 5 tüketiciden 3'ü şikayetinde haklı çıktı
12 Ocak 2020 11:19
|İnşaatlarda 'projesiz ve ahşap iskele kurma' dönemi sona erecek
12 Ocak 2020 11:15
|Oteller artık kimlik fotokopisi almayacak
12 Ocak 2020 09:55
|Üniversite kişiye özel ilanı düzeltti!
11 Ocak 2020 17:58
|TKİ'nin ürettiği tüy dökücü krem ve şampuanlar, tutmadı
11 Ocak 2020 17:33
|Sağlık Bakanlığı, 2020 Ocak-Şubat Bölge Hizmet Gruplarını Güncelledi
11 Ocak 2020 17:14
|Uzun yazışma ve onay süreci kısalıyor
11 Ocak 2020 16:48
|Noterde kredi kartıyla ödeme kararında KDK etkisi
11 Ocak 2020 16:20
|Tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi sadece ruhsatlı merkezlerde
11 Ocak 2020 13:47
|'Ankara'da bekçilerin 'kimlik sorma' uygulamasını sürdürüyoruz'
11 Ocak 2020 10:37