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Oteller artık kimlik fotokopisi almayacak

KİŞİSEL Verilerin Koruma Kanunu kapsamında, oteller, konaklayan misafirin kimlik fotokopisini alamayacak. Müşteri isterse kimlik fotokopi alınacak.
 12 Ocak 2020 09:55
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Oteller artık kimlik fotokopisi almayacak

2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre otellerin kimlik fotokopisi, kasiyerlerin cep telefonu numarası, spor salonlarının parmak izi, iş verenlerin ise din ve ırk gibi bilgileri isteme yetkisi bulunmuyor. Kişi isterse bu bilgileri paylaşabilir. İşletme, kişilerin paylaştığı bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden sorumlu ve bu bilgileri güvenli şekilde saklamak zorunda.

Turizm kenti Antalya'da 5 yıldızlı otellerden pansiyonlara kadar birçok işletme, otele giriş yapan tüm misafirlerinin kimlik bilgilerini alıyor. Alınan kimlik bilgileri otel kırsal bölgedeyse jandarmaya, değilse polise bildiriliyor. Böylece otelde konaklayan misafirler kolluk kuvvetleri tarafından da görülebiliyor ve kayıt altına alınıyor. Otele gelen misafirin kimliğinin fotokopisinin çekilmesiyle ilgili ise bazı müşteriler izin vermezken, bazıları ise güvendiği için müsaade ediyor.

6 AY UZATILDI

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, otele gelen tüm misafirlerin kimlik bilgilerini almak ve sistemlerine işlemek zorunda olduklarını söyledi. 1 Ocak 2020'den itibaren kanunla ilgili hazırlıklarını yaptıklarını, ancak sürenin 6 ay uzatıldığını öğrendiklerini belirten Atmaca, "Bütün tesis yöneticileri bu konuyla ilgili hazırlıklarını yaptı. Ne yapmamız gerekiyorsa, ona göre hareket edeceğiz. Çok hassas ve büyük cezaların olduğu bir konu. Biz müşterinin bilgilerini alıp, belli bir süre saklayıp, sonra da imha ederiz" dedi.

'FOTOKOPİYİ İŞLEMLER HIZLI OLSUN DİYE ALIYORUZ'

Kimlik bilgilerini alıp sisteme işlerken zaten tüm bilgileri aldıklarını anlatan Başkan Atmaca, kayıt yaptırılırken de misafirden bilgilerinin alındığına dair bir onay evrakı imzalatıldığını söyledi. Fotokopiyi almalarındaki amaçlarının pratiklik olduğunu da kaydeden Atmaca, "Bilgileri aldıktan sonra fotokopiye ihtiyaç yok. Sıra olmasın, misafirimiz çok fazla beklemesin diye fotokopi alıyoruz ve arka planda arkadaşlarımız sistemimize bilgileri giriyor. Misafirimizin bir an önce tatile başlaması için çoğu zaman fotokopi alıyoruz. İşlemler tamamlandıktan sonra bu fotokopiler imha ediliyor. Pratiklik sağlıyor" diye konuştu.

GÜVENLİ ŞEKİLDE SAKLIYORUZ

Otel görevlisi Davut Hıracı ise misafirlerin bilgilerini en güvenli şekilde, paylaşılmayacak şekilde saklamak zorunda olduklarını söyledi. Zaman zaman bazı misafirlerin kimlik bilgilerini vermek istemediğini de anlatan Hıracı, gerekli açıklamayı yaptıktan sonra kimlik bilgilerini alıp sisteme işlediklerini ifade etti.

İTİRAZ EDEN OTEL MİSAFİRİ İKNA OLDU

Öte yandan, otele giriş yaparken kimliğinin fotokopisinin neden çekildiğini soran Oğuz Altıkardeşler'e (33) otel görevlisi gerekli açıklamayı yaparak bilgilerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerektiği ve sisteme işleyeceğini anlattı. İkna olan Altıkardeşler, "Yasa gereği vermem gerektiği anlatıldı. Burada bir form var, orada da yazıyormuş. İzin verdim, kimliğimin fotokopisini çekebilirler. Güveniyorum, otele gerekli işlemleri yapabilirler" diye konuştu.

OTELLERİ ZORLAYAN BİR UYGULAMA

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkan Yardımcısı Dinçer Sarıkaya ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kimlik fotokopisi alınmamasına yönelik kararın, otellere toplu girişlerde sıkıntı yaratacağını söyledi. Bin kişinin giriş çıkış yaptığı bir ortamda, müşterilerden kimlik fotokopisi almadan işlem yapmanın çok ciddi zaman kaybına ve kuyruklara neden olduğunu anlatan Başkan Sarıkaya, "Polis ve jandarma, giriş yapan her müşterinin bilgilerinin yarım saat içinde güvenlik gerekçesiyle kendilerine bildirilmesini istiyor. Aynı şekilde çıkış yapan kişinin de yarım saat içerisinde bildirilmesini istiyor. Bizim gibi yüksek müşteri potansiyeli olan otellerin fotokopi almadan işlem yapması çok zor" ifadelerini kullandı.

Tatil için Kemer'e gelen Leyla Dilki (22) de, "Otele giriş yaptım. Resepsiyondaki görevliye kimliği ilk başta vermek istemedim. Ancak görevli kayıt için istediğini söyledi. Bilgilerimiz polis ve jandarmaya da bildiriliyor. Bu nedenle alması gerektiğini, sadece T.C. kimlik numarasının yeterli olmadığını belirtti. Sistem girilen tüm bilgilerimiz daha sonra siliniyormuş. Gelmeden önce oteli araştırmıştım. Güvendiğimiz için kimliğimi verdim" dedi.
DHA
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