Padişahların vazgeçilmezi, denizlerin kraliçesi lüferin kilosu 120 lira
|12 Ocak 2020 09:59
|Yazdır
Padişahların vazgeçilmezi lüfer, Kırıkkale'deki balıkçı tezgahlarında kilogramı 120 liradan satılıyor. Rusya ve Gürcistan'dan geri dönen hamsi ise balıkçıların yüzünü güldürdü.
Kırıkkale'de 35 yıldır balıkçılık yapan Tamer Çelik, tezgahın en pahalı ürününün lüfer olduğunu ve kilogramı 120 liradan satıldığını söyledi.
"Lüfer balığı az çıkar 450-500 gram ağırlığında"
Padişahların en çok tükettiği balık türünün lüfer olduğuna değinen Çelik, şunları kaydetti:
"Şu an tezgahın en pahalı ürünü lüfer balığıdır. Lüfer balığı az çıkar 450-500 gram ağırlığında gelir. 120 liradır kilosu. Ama diğer balıklarda 15 lira, 20 lira, 25 lira, 40 lira, 50 lira arasında değişir. Tezgahın en pahalı balığı lüfer balığıdır."
"Boğazın incisidir lüfer balığı"
Çelik, "Denizin kraliçesidir lüfer balığı. İstanbul tarafından çıkar boğaz balığıdır. Boğazın incisidir lüfer balığı. Padişahların en çok sevdiği balık lüfer balığıdır. Bu lüfer balığı kendine has çok güzel bir balıktır. Kemiği kılçığı olmaz. Izgarası çok lezzetli olur. Boğazın incisidir o. Padişahlar da yer her vatandaşı da yerdi. Herkesin bütçesine uygun değil. Az çıktığından dolayı talep çok olsa da nadir satılan balıktır. Çünkü az çıkıyor" dedi.
"Hamside bu tarafa doğru akım var"
Yaklaşık 10 gün önce Rusya ve Gürcistan'a giden hamsinin geri dönüş yaptığını ifade eden Çelik, kilogram fiyatının 10 ile 15 lira olduğunu belirtti. Çelik, "Şu an her tarafa taze balık geliyor. Bir ay boyunca inşallah devam edecek hamsi. Hamside bu tarafa doğru akım var. Hamsinin kilosu ise 10 ile 15 lira olarak değişiyor. Bugün için hamsi çok güzel Samsun'dan geliyor. Taze ve canlı balık. İnşallah 1 ay 1.5 ay sürerse canlı hamsiyi Kırıkkale halkı rahat rahat yiyecek. Türkiye genelinde vatandaş rahat rahat yiyecek inşallah" şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Pastaneden öğrenciler için 'askıda çay ve poğaça' uygulaması
12 Ocak 2020 12:19
|Ankaralılar yeni koltuk düzenini seçti
12 Ocak 2020 12:00
|İtfaiye erlerinin ameliyata girmesini 'şaka' sanıldı
12 Ocak 2020 11:48
|Turistler buz tutan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi yaşıyor
12 Ocak 2020 11:03
|ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması altının ateşini söndürdü
12 Ocak 2020 10:41
|Başkentgaz'dan 'adil faturalandırma' uygulamasına ilişkin açıklama
12 Ocak 2020 10:25
|13 yıl sonra gelen borçla şaşkına döndü
12 Ocak 2020 10:15
|Engelliler için işkenceye dönüşmüştü... Açıklama geldi
11 Ocak 2020 19:43
|Silivri'de deprem vatandaşları sokağa döktü
11 Ocak 2020 18:18
|Tunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan gerginliği
11 Ocak 2020 17:19