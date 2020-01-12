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Başkentgaz'dan 'adil faturalandırma' uygulamasına ilişkin açıklama

Başkentgaz: Bir yıllık uygulama sonuçları düzenlemenin adil olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre, fiyat değişiminden dolayı tüketicilere tahakkuk ettirilen ilave bedel 12,7 milyon lirayken, tüketiciler lehine tahakkuk ettirilen alacak miktarı 21,2 milyon lira olmuştur
 12 Ocak 2020 10:25
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Başkentgaz'dan 'adil faturalandırma' uygulamasına ilişkin açıklama

Başkentgaz, "adil faturalandırma" uygulamasıyla, doğal gazdaki fiyat değişiminden dolayı tüketicilere tahakkuk ettirilen ilave bedelin 12,7 milyon lira, tüketiciler lehine tahakkuk ettirilen alacak miktarının ise 21,2 milyon lira olduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu uygulamayla 15,5 milyon abonenin aleyhine olan "adaletsizliğin" giderildiği bildirildi.

Türkiye'de doğal gaz piyasası mevzuatının "önce kullan sonra öde" esasına göre düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, bunun tek istisnasının Ankara'da uygulanmasına karar verilen "ön ödemeli" sayaç sistemi olduğu ifade edildi.

Ankara'da 692 bini ön ödemeli, 1 milyon 120 bini faturalı olmak üzere, toplam 1 milyon 812 bin aktif sayaç bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'daki aboneliklerin yüzde 62'sini oluşturan faturalı sayaç aboneleri, Türkiye'deki diğer 15,5 milyon doğal gaz abonesi gibi doğal gazı tükettikleri dönemdeki cari fiyattan ödemektedir. Bu abonelerle ön ödemeli sayaç kullanıcıları arasında fiyatta eşitsizlik ortaya çıkmaktadır. 29 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan EPDK'nin Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme ile aboneler arasındaki bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Adil faturalandırma olarak adlandırılan bu uygulama şirketimize herhangi bir gelir ya da gider oluşturmamaktadır. Doğal gazın tüketildiği dönemdeki fiyata bağlı olarak, doğal gaz tedarikçisine eksik ödenen tutar tüketiciye iade edilmekte, ilaveler ise tüketicilerden tahsil edilmeden önce tedarikçiye ödenerek, ilk gaz alımında tahsil edilmektedir. Bir yıllık uygulama sonuçları düzenlemenin adil olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre, fiyat değişiminden dolayı tüketicilere tahakkuk ettirilen ilave bedel 12,7 milyon lirayken, tüketiciler lehine tahakkuk ettirilen alacak miktarı 21,2 milyon lira olmuştur."

Başkentgaz'ın sunduğu hizmetin, BOTAŞ'ın şehir girişinde teslim ettiği gazı tüketiciye güvenli şekilde iletmek olduğu vurgulanan açıklamada, doğal gaz fiyatı ve hizmet şartlarının şirket tarafından değil, yetkili otoriteler tarafından belirlendiğinin altı çizildi.

Fiyatlarda yaşanan indirim sonucunda tüketici lehine çıkan farkların hak olarak yansıdığı ancak fiyat artışı sonrasında çıkan fiyat farklarının haksızlık olarak görüldüğü vurgulanan açıklamada, "692 bin ön ödemeli sayaç kullanıcısı ile doğal gaz bedelini tükettiği tarihteki fiyattan ödeyen 15,5 milyonu aşkın abone arasında eşitlik sağlamayı amaçlayan uygulamayı 'adaletsizlik' olarak nitelendiren bu bakış açısını kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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