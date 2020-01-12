Bakan Selçuk: Mezun sayısına göre ihtiyaç azlığı durumu her branşta var
Milli Eğitim Bakanı, öğretmen atamalarına dair soruya verdiği cevapta, "mezun sayısına göre ihtiyaç azlığı durumu sadece öğretmenlerde yok hemen hemen her branşta var" dedi.
|12 Ocak 2020 10:58
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını cevapladı.
Atanamayan öğretmenlerle ilgili olarak Bakan Ziya Selçuk, mezun bazında fazlalığın sadece öğretmenlerde söz konusu olmadığını diğer branşlarda da benzer bir sorunun yaşandığına dikkat çekerek "Burada şöyle bir şey var. Muhakkak her mezun olanı Devlet işe alacak diye bir şart yok" dedi.
Bakan Selçuk, kendi bakanlığıyla özelinde, ücretli öğretmen gerçekliğine değindi ve esas amaçlarının kadrolu öğretmen istihdamı olduğunu söyledi.
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