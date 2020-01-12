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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek

Meclis, yaklaşık 2 haftalık aranın ardından yasama çalışmalarına 14 Ocak Salı günü yeniden başlayacak
 12 Ocak 2020 11:09
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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek

Meclis, yaklaşık 2 haftalık aranın ardından 14 Ocak Salı günü yasama çalışmaları için yeniden toplanacak.

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabul edilmesinin ardından 2 Ocak Perşembe gününden itibaren çalışmalarına iki hafta ara veren TBMM Genel Kurulunda, bu hafta Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

- Komisyon gündemi

TBMM Dışişleri Komisyonu, 15 Ocak Çarşamba günü toplanarak uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 12 kanun teklifi için mesai yapacak.

TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu da 15 Ocak Çarşamba günü toplanacak.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığının yanı sıra Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç ile Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Doç. Dr. Emel Ergül sunum yapacak.
Anadolu Ajansı
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