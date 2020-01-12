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Türkiye'nin Otomobili prototipi ile tescil yolunda

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, prototipi tanıtılan otomobil için ABD'den Avrupa'ya Hindistan'dan Rusya'ya kadar uluslararası alanda yürüttüğü tescil çalışmalarının yanı sıra ulusal alanda da TÜRKPATENT'te gerekli süreçlerin tamamlanması için gün sayıyor
 12 Ocak 2020 11:13
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Türkiye'nin Otomobili prototipi ile tescil yolunda

Türkiye'nin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürme hedefiyle prototipi tanıtılan "Türkiye'nin Otomobili" projesinde gözler seri üretim için yapılacak fabrikaya odaklanırken, tescil süreçleri de ulusal ve uluslararası alanlarda hızla ilerliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ülkenin vizyon projesi olarak 27 Aralık 2019'da tanıtılan ve 2022 sonunda ilk araçlarının seri üretimden çıkarılması planlanan "Türkiye'nin Otomobili"nde patent çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), otomobilin tasarımları için Avrupa'da bazı ülkelerin yanı sıra Rusya Federasyonu, ABD, Hindistan, Çin, Japonya ve Güney Kore'ye tescil başvuruları gerçekleştirdi.

Otomobilin Türk cumhuriyetlerindeki tescil çalışmalarında da sona gelindiği bildirildi.

- TÜRKPATENT'te tesciller birbirini izledi

Uluslararası alanda tescil çalışmalarının yanı sıra ulusal alanda da Türkiye'nin Otomobili'nin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) sınai mülkiyet başvuruları yapıldı.

Otomobilin "Hız sabitleyici yönetim sistemi" ile "Yarı değiştirilebilen bataryalı elektrikli araç ve değiştirilebilir batarya sistemi ve mekanik bağlantı yapısı"nın patenti için başvuruda bulunuldu. TÜRKPATENT'te, söz konusu başvurular için araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanması bekleniyor.

Kurum, TOGG tarafından çeşitli sınıflarda 3 farklı başlıkta yapılan marka başvurularını ise uygun bularak gerekli tescilleri tamamladı.

- "Tescillenmezse taklit edilir"

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, AA muhabirine, kurum tarafından sağlanan sınai mülkiyet korumasının "ulusal" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Otomobili'nin farklı ülkelerde korunmasını sağlamak için oralarda da tescil başvurusu yapılması gerektiğini belirten Asan, "Tescil süreçleri önemli. Farklı ülkelerde gerekli tescil başvuruları yapılmazsa Türkiye'nin Otomobili'nin tasarımı ve markası oralarda taklit edilebilir. TOGG'un sınai mülkiyet konusunda farkındalığı çok yüksek. Bu konuda gerekli tedbirleri de alıyor ve almaya da devam edecektir." dedi.

Asan, TOGG tarafından Bilişim Vadisi'nde Ar-Ge çalışmaları için 9 bin metrekare yer kiralandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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