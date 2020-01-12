İnşaatlarda 'projesiz ve ahşap iskele kurma' dönemi sona erecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, betonarme yapılarda kullanılan kalıp ve iskeleler için bir dizi standart ve güvenlik kriterini içeren düzenlemeyle iskelelerde yaşanan kazaların önüne geçmeyi planlıyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, kalıp ve kalıp altı iskelenin sadece tecrübeye dayalı yapılması ve artan kazalar üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) akademisyenleri ile iskele kazalarına kesin çözüm üretmek amacıyla çalışma yürüttü.

Böylece "Bina İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ Taslağı" hazırlanarak, Bakanlığın internet sitesinde görüşe açıldı.

Düzenlemeyle Bakanlık, betonarme yapılarda kullanılan kalıp ve iskelelerin yeni standartlarını ve güvenlik kriterlerini belirledi.

- Proje olmadan kalıp ve taşıyıcı kalıp iskele kurulamayacak

Buna göre, hazırlanan tebliğin yayımlanmasıyla kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelelerinin projelendirilmesi zorunlu olacak. Kalıp ve iskele projesi, inşaatın statik proje müellifi olan inşat mühendisleri tarafından hazırlanacak.

Tebliğ taslağına göre, kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelelerinin, performans ve tasarım gerekleri ve bağlantı noktalarına dair hesaplamalar ve çizimler ilgili tüm detaylar proje müellifince hazırlanacak. Bu dokümanlar, yapı sahibi veya kanuni vekillerince yapı ruhsatiyesi almak için sunulan müracaat dilekçesi ekinde ilgili idareye teslim edilecek.

Yapı ruhsatının onayını müteakip gerekli hallerde tadilat ruhsatı düzenlenerek, kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelesinde kullanılacak malzeme, boyut, mekanik özellikler ve uygulama detaylarında değişiklik yapılabilecek.

Toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konut binaları ile 3194 sayılı İmar Kanununun 27'nci maddesi kapsamında, yapı ruhsatı düzenlenmeden inşa edilebilen binalar haricinde, taşıyıcı kalıp iskelesi olarak "ahşap" malzeme kullanılamayacak.

Kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelesi malzemeleri her kullanımdan önce şantiye şefince kontrol edilecek.

Ayrıca, kalıp ve iskele kurulumu kontrol tutanağı düzenlenmeden beton döküm işlemine müsaade edilmeyecek.

Kalıp ve iskele sökümünden önce de kontrol tutanağı düzenlenecek.

Söz konusu düzenlemenin 2021'de hayata geçirilmesi planlanıyor.