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Otomobilde tercih 'otomotik vites' araçlar oldu

Türkiye otomotiv pazarında geçen yıl satılan 387 bin 256 otomobilin 257 bin 454'ünü otomatik vites araçlar oluşturdu
 12 Ocak 2020 11:18
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Otomobilde tercih 'otomotik vites' araçlar oldu

Otomobil satış adetleri 2019'da önceki yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payının yüzde 65,19'dan yüzde 66,48'e çıkması, satılan her 10 otomobilden yaklaşık 7'sinin otomatik vites olduğunu ortaya koydu.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 22,85 gerileyerek 479 bin 60 adet olarak gerçekleşti. Toplam pazar, 2018 yılında 620 bin 937 adet olmuştu.

2019'da bir önceki yıla göre otomobil satışları, yüzde 20,37 azalarak 387 bin 256, hafif ticari araç satışları da yüzde 31,8 gerileyerek 91 bin 804 adet oldu.

2018'de 317 bin 39 olan otomatik şanzımanlı otomobil satış adedi, geçen yıl 257 bin 454'e geriledi. Bu da yüzde 18,79'luk azalışa işaret etti.

2019 yılında otomobil satış adetleri önceki yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı ise yüzde 65,19'dan yüzde 66,48'e ulaştı. Böylece satılan her 10 araçtan yaklaşık 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

- Kendi segmentinde en yüksek otomatik payı D segmentte

Segment bazında ele alındığında, kendi segmentinde en yüksek paya yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F) ve yüzde 99,99 ile lüks segmenti (E) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 97,69 ile üst ve orta segment (D), yüzde 79,84 ile en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 66,68 ile kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment ve yüzde 47,12 ile küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment takip etti.

- En çok sedan kasa tercih edildi

Öte yandan, otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine yüzde 61,8 pay ve 239 bin 254 adetle C segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,9 pay ve 193 bin 82 adetle yine sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 25,4 pay ve 98 bin 509 adet satış ile SUV, yüzde 20,9 pay ve 80 bin 788 adet satış ile H/B kasa tipindeki otomobiller izledi.

Anadolu Ajansı
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