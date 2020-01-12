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Boğazları kullanan gemi sayısı 85 bine yaklaştı

İstanbul Boğazı'ndan geçen yıl 41 bin 112, Çanakkale Boğazı'ndan 43 bin 759 gemi geçiş yaptı. Gemilerin 18 bin 805'ini LNG, LPG, kimyasal ve ham petrol tankerleri oluşturdu
 12 Ocak 2020 11:23
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Boğazları kullanan gemi sayısı 85 bine yaklaştı

İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçen yıl 84 bin 871 gemi geçiş yaptı.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, gemilerden 41 bin 112'si İstanbul, 43 bin 759'u Çanakkale Boğazı'nı kullandı.

Geçiş güzergahı olarak her iki boğazdan yararlanan gemilerden 18 bin 805'ini LNG, LPG, kimyasal ve ham petrol tankerleri oluşturdu.

İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin 26 bin 632'si, Çanakkale Boğazı'ndan geçenlerin de 21 bin 616'sı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün kılavuz kaptan hizmetinden faydalandı.

İstanbul Boğazı'nda 1'i Boğaziçi Bölgesi'nde olmak üzere toplam 15 gemi kazası yaşanırken, 141 gemi arızası meydana geldi.

Çanakkale Boğazı'nda da 5'i Boğaziçi Bölgesi'nde olmak üzere 9 gemi kazası oldu, gemi arızası sayısı ise 222 olarak kayıtlara geçti.

Transit gemi geçişleri sırasında verilen fener, tahlisiye, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinden 2019'da 794 milyon 290 bin 800 lira gelir elde edildi.

Söz konusu tutarın ayrıntılarına bakıldığında, fener hizmetlerinden 126 milyon 54 bin 419 lira, tahlisiye hizmetlerinden 56 milyon 32 bin 77 lira, kılavuzluk hizmetlerinden 383 milyon 330 bin 576 lira, römorkörcülük hizmetlerinden 228 milyon 873 bin 728 lira gelir sağlandı.

Öte yandan İstanbul Boğazı'ndan geçen 14 bin 974, Çanakkale Boğazı'nı kullanan 17 bin 575 gemi Türk limanlarına uğradı.
Anadolu Ajansı
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