Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı
Edirne'de, sınırda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesi ile organizatörlük yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı
|12 Ocak 2020 11:26
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Edirne'de, sınırda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesi ile organizatörlük yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, sınır hattında nöbet tutan askerler, sınır köylerinden Doyran köyü askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri M.E, A.E, M.Ö. ve Z.K. ile organizatör olduğu belirlenen İ.Y, Y.D. ve E.O'yu yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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