FETÖ elebaşı Gülen yazılarında 10 ayrı kod adı kullanmış

Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan FETÖ/PDY Sözlüğünde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüte müzahir yayın organlarında yazdığı yazılarda örgütün "mahrem imamları" gibi 10 farklı kod isim kullandığı bilgisi yer aldı.

Örgüt içinde gerçek anlamlarının dışında kullanılan 1094 kelimenin anlamlarına yer verilen sözlükte, elebaşı Gülen'in, 1988 yılı öncesi, örgüte müzahir yayın organlarında yayımlanan basyazılarda kullandığı kod isimleri deşifre edildi.

Buna göre gizliliği her şeyin önünde tutan Gülen, yazılarında "A. Fettah Şahin", "Abdülfettah Şahin", "Abdulhay Nasih", "Enver Aydın", "Hikmet Işık", "Ibn-i Ramiz", "M. Abdulfettah Dahhak" ve "M. F. Şahin" kod isimlerini kullandı.

Gülen'in kullandığı diğer mahlaslardan "M. F. G."deki "M" harfinin, "Muhammed-Muhterem-Mesih-Mehdi" isimlerinden birinin kısaltması olduğu anlaşıldı.

Bu kod isimlerden 1988'den sonra vazgeçen örgüt elebaşı Gülen, basyazılarının sonuna isim yerine üç yıldız (***) koymaya basladı. Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmada, bu mahlasın gizlilik ifadesi olduğu tespit edildi.

- Zalimliği ve vahşeti çağrıştıran kod isimler kullanmış

Terör örgütü elebaşının en çok kullandıgı mahlas olan "Dahhak"ın, Iran mitolojisinde, "zalim, insan beynini yarasına süren kisi" anlamlarına geldiği belirlendi.

Sözlükte yer alan bilgilere göre, gizem ve sır dolu mahlas kullanan örgüt elebaşı Gülen, mitolojik ve kan/beyin çıkarmak gibi anlamları bulunan vahset ve zalimliğe işaret eden mahlas kullanmaktan çekinmedi.

Gülen'e örgüt mensuplarınca da çeşitli kod isimler verildi.

Terör örgütü elebaşı için kullanılan kod adları arasında, "HE (Hoca Efendi)", "Kainat Imamı", "Basyüce", "Mehdi", "Asrın Kurtarıcısı", "Kahtani, "Dayı", "Patron", "Kitap Yazarı", "Kaptan", "Asrın Alimi", "Çagın Alimi", "Alim Zat", "Asrın Hatibi", "MED/MFD (Mesih Fethullah Dahhak)", "Zamanın Sahibi", "Kayınpeder" ve "Dede" yer aldı.

- Örgütün şifreli anlamlar yüklediği kelimelerden bazıları

FETÖ mensuplarınca dışarıdan birinin anlamayacağı şekilde kullanılan kelimelerden bazıları sözlükte şöyle sıralandı:

"Alp: Mahrem yapılanma olarak adlandırılan kritik devlet kurumlarındaki örgüt yapılanmasında görevli üst düzey örgüt mensubudur. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Teskilatı mahrem yapılanmalarında kullanılan 'temsilci' tabirinin desifre olması üzerine 2018 yılından itibaren 'Alp' tabiri kullanılmaya baslanmıstır.

Alper: TSK ve Emniyet Teskilatı mahrem yapılanmalarında kullanılan 'ögretmen' tabirinin desifre olması üzerine 2018 yılından itibaren 'Alper' tabiri kullanılmaya baslanmıstır.

Alperen: Örgütün TSK, Emniyet, MIT ve adliye bünyesindeki mahrem yapılanmalarında örgüt mensuplarına verilen kod adıdır. 'Ögrenci' tabirinin desifre olmasıyla 2018 yılından itibaren 'Alperen' tabiri kullanılmaya baslamıstır.

Azık: Örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından günlük, haftalık, aylık veya degisik zaman aralıklarını kapsayacak sekilde hazırlanan ideolojik egitim modüllerine denilmektedir.

Cemile: FETÖ içerisinde motivasyon veya destek amaçlı verilen hediye, ikram, para için kullanılmaktadır.

Dinozor evi: Örgütün hakim/savcı sınavlarına hazırlık evleri yapılanmasında kullanılan bir tabirdir. Örgütle bagı az olan kisiler bu evlere yönlendirilmektedir.

Emine hanımlar: Örgütün Emniyet Teskilatı mahrem yapılanmasında bayan polis memurlarını ifade etmek için kullanılmaktadır.

Ilk atlılar: Örgütün basta Orta Asya olmak üzere yurt dısındaki bir örgüt müessesesinde çalısmak üzere gidenlere verdigi önemli bir övgü sıfatıdır. Örgütte bu sıfata sahip olmak son derece önemli ve saygıdeger kabul edilmektedir.

Kavrulmuş şeker: Bilgi anlamına gelmektedir.

Pelin: Örgütün, Emniyet Teskilatı mahrem yapılanmasında polislik sınavına girecek üniversite mezunu ögrenciyi ifade etmek için kullanılmaktadır.

Silkeleme: Örgüte finansal destek saglamak amacıyla örgütün belirledigi ve inanç istismarı yapılarak yaklasılan kisilere, degisik aldatıcı yol ve yöntemler kullanmak suretiyle çek-senet imzalatılması ve bu kisilerden yüksek meblaglarda para koparılması yöntemine denilmektedir.

Sincaniler: Ankara'nın Sincan ilçesindeki Sincan Ceza Infaz Kurumlarında tutuklu veya hükümlü olarak bulunan örgüt mensuplarına verilen isimdir.

Şurti: Emniyet Teskilatı mahrem yapılanmasında örgüt mensubu polisler için kullanılan bir kod.

Tırnak: Örgütün, izdivaç yapılanmasında sorumlu örgüt mensuplarının kullandıgı SD karta verilen isimdir.

Yasaklı meyve grubu: Örgüt içinde istisareye kapalı olan ve hiçbir sekilde izin verilemeyecek hususlara denilmektedir.

Yiv kırma: Örgütün TSK mahrem yapılanması içerisinde görevlendirilecek sivil örgüt yöneticilerinin, yani mahrem imam adaylarının sabır ve baglılıklarının ölçülmesine denilmektedir."