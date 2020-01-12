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'Kanal İstanbul üzerinden birilerinin prim yapmasına müsaade etmeyeceğiz'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi üzerinden prim yapılmasına müsaade etmeyeceklerini bildirdi
 12 Ocak 2020 11:36
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'Kanal İstanbul üzerinden birilerinin prim yapmasına müsaade etmeyeceğiz'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi üzerinden prim yapılmasına müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Kurum, Arnavutluk'taki temasları kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Projeyle ilgili sorulara cevapları net şekilde verdiklerini ifade eden Kurum, "Kanal İstanbul Projesi üzerinden birilerinin prim yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bizim işimiz var. Hem ülkemizde hem mazlum coğrafyada yardım bekleyen vatandaşlar var." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Arnavut kardeşlerine yardım elini uzatmak amacıyla ülkeye geldiklerini söyleyen Kurum, kalıcı konutlar yapılması noktasında ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kanal İstanbul Projesi ile alakalı da gerekli her türlü bilgiyi verdiklerini aktaran Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımızı net bir şekilde, doğru bir şekilde depremden etkilenmeyeceği, su kaynaklarının azalmayacağı, yine bölgeden 500 bin yeni nüfus geleceği, 500 bin yeni nüfus dışında herhangi bir nüfus gelmeyeceği, iklim değişikliği noktasında, ekolojik koridorların açıldığı, millet bahçelerinin oluşturulacağı, bu projenin İstanbul Boğazı'nı kurtarma projesi olduğu, güvenlik sorunu sebebiyle oradaki yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti açısından bugüne kadar yaşanmış yüzlerce kaza, yüzü aşkın vatandaşın ölümüyle sonuçlanmış ciddi kazalardan kurtarmak amacıyla boğazın özgürlük projesi olarak Kanal İstanbul Projesi'ni yapma sürecimiz kararlılıkla devam etmektedir."

Bir bölü 100 bin ölçekli planı askıya çıktıklarını, 5 bin ve 1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlığını da yaptıklarını belirten Kurum, en geç üç, dört ay içerisinde bu planların da onaylanacağı bilgisini verdi.

Bu planlar çerçevesinde yaşanabilir bir alan oluşturulacağına dikkatini çeken Kurum, şöyle devam etti:

"İçinde üniversite, Ar-Ge alanlarının, bu anlamda vatandaşımızın vakit geçireceği, millet bahçelerinin, millet kıraathanelerinin, kütüphanelerin olduğu çok önemli, mahalle kültüründe yatay şehircilik anlayışıyla zemin artı üçü, dördü geçmeyen, mevcut yerlerde finans alanlarının olduğu, üretim merkezlerinin olduğu çok örnek bir şehircilik anlayışıyla Kanal İstanbul Projesi'ni yapmak istiyoruz."

Kanal İstanbul güzergahı üzerinde yaşayanların sağlam, güvenli konutlarda oturması için rezerv konutlar üreteceklerini dile getiren Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deprem riskini bertaraf etmek adına İstanbul'daki rezerv konut alanlarının olacağı önemli bir projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu çerçevede zaten bilim adamlarımız da depremin tetiklemeyeceğini net bir şekilde ifade ettiler. 'Biz öyle söylemiştik, böyle söylemiştikten' ziyade yapılması gereken projelerimize bakıyoruz. Kararlı bir şekilde bundan önce olduğu gibi, Osmangazi Köprüsü'nde, Marmaray'ımızda, üçüncü köprüde olduğu gibi bundan sonra da o projeleri nasıl gerçekleştirdiysek, milletimizle beraber Kanal İstanbul Projesi'ni de 2023 yılına giden yolda gerçekleştirecek adımları kararlı bir şekilde atacağız."
Anadolu Ajansı
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