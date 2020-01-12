1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Liseli mucitlerden kasksız motor kullanımını önleyen buluş

Muğla'nın Marmaris İlçesinde bulunan Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan 16 kişilik Martılar Teknoloji takımı ilçeyi ve okulu bilim alanında temsil ediyor. Öğrenciler ve Fizik Öğretmeni Kadriye Özeş Teknoloji alanında yaptıkları çalışmalar ile başarıya doymuyor
 12 Ocak 2020 12:44
Yazdır
Liseli mucitlerden kasksız motor kullanımını önleyen buluş

Muğla'nın Marmaris İlçesinde bulunan Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan 16 kişilik Martılar Teknoloji takımı ilçeyi ve okulu bilim alanında temsil ediyor. Öğrenciler ve Fizik Öğretmeni Kadriye Özeş Teknoloji alanında yaptıkları çalışmalar ile başarıya doymuyor.

2017 yılında fizik öğretmeni Kadriye Özeş öncülüğünde kurulan Martılar Teknoloji takımı 16 öğrenciden oluşuyor. 2019 yılında Teknofestte yaklaşık 2 bin proje arasında 8'inci olarak büyük bir başarıya imza attı. İlk 10'a girdikleri proje ise 'Akıllı kask projesi' ile kasksız motor kullanımını, motorun ön kısmını kaldırarak sürmenin, direksiyondan elini bırakmanın önüne geçilmesini ve kazaların önlenmesini hedefliyor.

Takımın kaptanı Ece Su Özmen, "Özellikle Marmaris'te motor kullanan çok fazla insan var. Biz motor kullanıcıları için bu kaskı tasarladık, 3 faz ile çalışıyor. 1'inci faz kaskı kafasından çıkarınca motora takılan cihaz sesle uyarı yapıyor, 2'nci faz elini direksiyondan bırakınca sinyal veriyor, 3'üncü faz ise motorun önünü yukarı kaldırınca sinyal uyarısı veriyor ve sürücüyü uyarıyor. Amacımız insanlar kasksız motora binmesin, bindiklerinde ise kurallara uysun'' dedi.

Fizik öğretmeni Kadriye Özeş ise "2017 yılından bu yana çalışmalarımızı yapıyoruz. Projelerimizi Teknofest ve Tübitak yarışmalarına sunuyoruz. Öğrencilerimiz ile her fikri değerlendiriyoruz. Takımımız da yazılımcımız da var, programcımız da. Öğrencilerimiz ile gurur duyuyoruz. Her fırsatta kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Umarım çok daha başarılı olacağız'' dedi.

Önümüzdeki ay bir proje ile daha Tübitak proje yarışmasına başvuracak olan Martılar teknoloji takımının çalışmaları ilçe protokolü tarafından da yakından takip ediliyor.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İlçe jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Büro Amiri Bahadır Türkyaşa öğrencilerin bilim atölyelerini ziyaret ederek Okul Müdürü Muzaffer Akça'dan bilgi aldılar.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meslek lisesi öğrencilerinden biyonik el
12 Ocak 2020 13:15		 Bakanı Selçuk, Kilis'te öğrenci ve öğretmenlerle buluştu
11 Ocak 2020 20:08
Doğa Koleji önünde velilerden öğretmenler için eylem
11 Ocak 2020 16:57		 Öğretmenler, 3 günde 60 aileyi ziyaret etti
11 Ocak 2020 15:36
Atık ve hurda malzemelerden 'CNC router tezgahı' yaptılar
11 Ocak 2020 10:50		 Bu üniversite savunma sanayindeki açığı kapatacak
10 Ocak 2020 20:29
'Birlikte güzeliz' dediler, ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler
10 Ocak 2020 13:44		 Öğrencilerden okul ziline klip
10 Ocak 2020 11:55
Taşımalı eğitim alarm veriyor
10 Ocak 2020 09:57		 Kreş öğretmenlerine robotik ve kodlama eğitimi
10 Ocak 2020 08:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:11 - Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tüneli olacak15:07 - CHP'li Seyit Torun'un danışmanı hayatını kaybetti15:03 - Bakan Turhan, AA Editör Masası'na konuk olacak14:59 - Bakan Varank, 1500 kişiye istihdam sağlayacak İŞGEM'i açtı14:57 - Ağrılı kadınlar kurslarla hem sosyalleşiyor hem de iş sahibi oluyor14:55 - Adliyenin doğuştan görme engelli santral memuru14:53 - Boy uzatmak artık mümkün14:51 - MSB: Metina bölgesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi14:47 - Ele geçirilen korsan materyal sayısı yeni cihazlarla yüzde 18 arttı14:42 - Şanlıurfa BB'den yardım dağıtımı görüntülerine ilişkin açıklama
14:38 - Köpeğini döven babasını silahla vurarak öldürdü14:30 - Ödüllü Van kedisi 'Su' ziyaretçilerin ilgi odağı oldu14:20 - Camide imamla müezzinin kavgasına soruşturma14:13 - Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem14:04 - Bakan Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok14:01 - Havacılıkta en hızlı büyüyen ülke Türkiye13:57 - Twitter'de 1000 kişiye 54'er bin lira dağıtacak13:53 - Bahçeli'den, CHP ile işbirliği açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li vekil: Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttum, lan dedim yavşak
Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!
2020 yılında belediye başkanları ne kadar maaş alacak?
Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
Piyasalarda Türkiye rüzgarı
Sadece yükü değil kaybı da 'ağır' oldu
E-ticarette stok oyunu
Resmi rakamlara göre ağustosta doğup ocakta ölüyoruz
Oteller artık kimlik fotokopisi almayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 3
supporters 1
ölümüne en çok üzülünen dizi karakterleri 1
jan vesely 1
11.01.2020 tottenham vs liverpool maçı 1
çift maç haftası 1
ahmak ıslatan 2
idal 1
nefi 1
Asena İrmikci 2
SON İLANLAR
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Bolkar 5 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam