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PKK'nın yangın yalanı ortaya çıktı

PKK/KCK, son dönemde ülke genelinde ihmal, tedbirsizlik ve doğal yollarla meydana gelen yangınları sahiplenerek propaganda yapmaya çalışıyor
 12 Ocak 2020 12:47
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PKK'nın yangın yalanı ortaya çıktı

PKK/KCK, son dönemde ülke genelinde ihmal, tedbirsizlik ve doğal yollarla meydana gelen yangınları sahiplenerek propaganda yapmaya çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, 2019'da PKK/KCK tarafından üstlenilen 229 orman/örtü, araç, iş yeri, fabrika, depo ve yat yangınlarından 135'i terörle ilişkilendirilmezken, 27'sinin ise hiç gerçekleşmediği ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla artık eylem yapamaz hale gelen PKK/KCK'nın propaganda yapmak için küçük yangınları bile kullandığı belirlendi. Geçen yıl örgütün üstlendiği 229 orman/örtü, araç, iş yeri, fabrika, depo ve yat yangınlarından 27'sinin hiç gerçekleşmediği, 60'nın ihmalden dolayı olduğu tespit edilirken, 135 yangın ise terörle ilişkilendirilmedi.

Geçen yıl ülke genelinde çıkan birçok yangın, PKK/KCK içindeki birtakım gruplar tarafından propaganda amaçlı sahiplenildi. Son olarak Karadeniz illerinde çıkan örtü yangınları da PKK/KCK tarafından sahiplenilmiş, oysa gerçek çok kısa bir süre sonra anlaşılmıştı. Karadeniz'de mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, nem düşüklüğü ve rüzgarın etkisine bir de bilinçsiz şekilde yakılan anızlar eklenince bu da örtü/orman yangınlarına neden olmuştu.

Bu yıl içerisinde terör örgütleri tarafından 118 orman/örtü yangını üstlenildi. 118 olaydan örgüt tarafından üstlenilen 7'sinin hiç gerçekleşmediği belirlenirken, 91 olay ise terörle ilişkilendirilemedi. Yine meydana gelen yangınlardan 16'sı ihmal, tedbirsizlik ve doğal yollarla meydana gelirken, sadece 4'ünün PKK/KCK üyelerince yapıldığı değerlendiriliyor. Bu olaylarla ilgili de 7 kişi yakalandı.

Sahiplendikleri bazı yangınlar hiç gerçekleşmedi

Yine geçen yıl terör örgütlerince üstlenilen araç, iş yeri, fabrika, depo ve yat yangınlarına bakıldığında ise 111 olaydan 20'sinin hiç gerçekleşmediği belirlendi. Olaylardan 44'ü terörle ilişkilendirilemedi, yine 44'ünün ihmal, tedbirsizlik ve doğal yollarla meydana geldiği ortaya çıktı. Bir olayın tahkikatı sürerken, 2 olayın ise örgüt tarafından gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

Ayrıca 2019'da terör örgütü PKK/KCK yapıları tarafından 11 kundaklama ve molotoflu saldırı gerçekleştirildiği tespit edildi.
İhlas Haber Ajansı
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