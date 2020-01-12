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Meslek lisesi öğrencilerinden biyonik el

MUĞLA'nın Milas ilçesinde 3 lise öğrencisi, insan el hareketlerini birebir uygulayan 'biyonik el' yaptı. İhtiyaç halinde uzaktan da kontrol edilebilen biyonik elin patenti alınarak, seri üretime geçilmesi hedefleniyor
 12 Ocak 2020 13:15
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Meslek lisesi öğrencilerinden biyonik el

Milas Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü 11'inci sınıf öğrencileri Ayşenur Kavak, Murat Türkmen ve Ahmet Döner, 4 ay süren çalışmayla, biyonik el yaptı. İnsan el hareketlerini birebir yapan elin, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kullanılması amaçlanıyor. Ayrıca biyonik el, insanlar için tehlike arz eden durumlarda uzaktan da kontrol edilebiliyor. Biyonik elin tescillenmesi için önümüzdeki günlerde Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurulacak.

'SAĞLIK BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK ALANDA KULLANILABİLİR'

Yaptıkları ürünü tanıtan öğrencilerden Ayşenur Kavak, "Eldivene monte edilmiş esneklik sensörleri yardımıyla elimizden alınan konum bilgileri tasarladığımız devre tarafından işlenerek, motorlar yardımıyla robotik elin kontrolü sağlanır. Bu robotik elin tasarım amacı sağlık alanında kullanılması veya insanlar için tehlikeli olabilecek ortamlarda uzaktan kontrolü sağlanarak riski en aza indirmektir. Eldiveni giymiş birisi tarafından yapılan el hareketlerini birebir taklit edebiliyor. İnsan el hareketlerini birebir yapabilen robot kolun, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kullanılması amaçlanıyor" diye konuştu.

'ÜLKEMİZ ADINA GÜZEL BİR ÇALIŞMA'

Bilişim Bölümü öğretmeni İsmet Aslan ise "Sağlık başta olmak üzere birçok alanda kullanılması amaçlanıyor. Ayrıca biyonik el, insanlar için tehlike arz eden durumlarda uzaktan kontrol edilebiliyor" dedi.

Okul Müdürü İsmail Özer ise, projenin hayata geçirilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Sağlık ve bomba imha konusunda kullanılabilecek olması önemli. Öğrencilerimle öğretmenlerimin her zaman yanındayım. Ülkemiz adına güzel bir çalışma" ifadelerini kullandı.
DHA
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