65 yaşında elindeki bastonla Sarıkamış şehitleri için yürüdü
|12 Ocak 2020 13:42
|Yazdır
Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı etkinlikleri kapsamında dağcılar ve kayakçılar tarafından Erzurum'da 3200 rakımlı Palandöken Dağı'nın zirvesine yürüyüş düzenlendi. Elindeki bastonla yürüyüşe katılan 65 yaşındaki Salih Zorlu, "Unutulmak istenen tarihimizi yaşatmak için yürüyorum" dedi.
Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü nedeniyle Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken Dağı/nda düzenlenen yürüyüşe 23 yağcı ve 23 kayakçı katıldı. Sporculara Erzurum'un yöresel kıyafetini giyen 65 yaşındaki Salih Zorlu da eşlik etti. Yaşına rağmen elindeki bastonuyla yürüyüşü en önde tamamlayan Zorlu, "Unutulmak istenen tarihimizi yaşatmak için yürüyorum" dedi.
Dünyanın en yüksek pistlerinden birini bünyesinde bulunduran Palandöken Dağı'nın zirvesine tırmanan sporcular, burada Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı'nı okudu.
Tırmanış öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, "Sarıkamış şehitlerimizi anmak için bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Palandöken Dağı'nın en alt kısmından Ejder 3200 zirvesine çıkacağız. Ekibimiz de hem dağ kayakçıları hem de normal dağcı ekibimiz olacak. Bugün buradaki herkesle zirveye yapacağımız tırmanışla şehitlerimizi bir kez daha anmış olacağız" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Varank, 1500 kişiye istihdam sağlayacak İŞGEM'i açtı
12 Ocak 2020 14:59
|Ağrılı kadınlar kurslarla hem sosyalleşiyor hem de iş sahibi oluyor
12 Ocak 2020 14:57
|Şanlıurfa BB'den yardım dağıtımı görüntülerine ilişkin açıklama
12 Ocak 2020 14:42
|Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem
12 Ocak 2020 14:13
|İlçe protokolü sınava hazırlanan öğrenciler için nöbette
12 Ocak 2020 12:37
|Pastaneden öğrenciler için 'askıda çay ve poğaça' uygulaması
12 Ocak 2020 12:19
|Ankaralılar yeni koltuk düzenini seçti
12 Ocak 2020 12:00
|İtfaiye erlerinin ameliyata girmesini 'şaka' sanıldı
12 Ocak 2020 11:48
|Turistler buz tutan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi yaşıyor
12 Ocak 2020 11:03
|ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması altının ateşini söndürdü
12 Ocak 2020 10:41