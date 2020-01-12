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Twitter'de 1000 kişiye 54'er bin lira dağıtacak

Japon milyarder iş insanı Yusaku Maezawa (44), Twitter'da yaptığı paylaşımı retweet eden 1000 kişiye toplam 1 milyar Japon Yeni (Yaklaşık 54 milyon lira) dağıtacak
 12 Ocak 2020 13:57
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Twitter'de 1000 kişiye 54'er bin lira dağıtacak

Japon milyarder işi insanı Yusaku Maezawa (44), 2019 yılında Twitter'da yaptığı paylaşımı retweet edenler arasında yaptığı çekilişle 100 kişiye 1'er milyon Japon Yeni (Yaklaşık 54 bin lira) dağıtmıştı ve 4 milyonu aşan retweet sayısıyla 'Tüm zamanların en çok retweet edilen tweet'i rekorunun sahibi olmuştu.

2020 yılının ilk gününde yaptığı paylaşımla çıtayı yükselten Maezawa, bu yıl 1000 kişiye toplam 1 milyar Japon Yeni dağıtacağını duyurdu.

Maezewa, paranın insanlara mutluluk getirip getirmeyeceğini görmek için sosyal bir deney yaptığına dikkat çekti.

Japon iş insanının paylaşımı bu yıl da 4 milyondan fazla kullanıcı tarafından retweet edildi.
Memurlar.Net
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