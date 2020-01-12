Twitter'de 1000 kişiye 54'er bin lira dağıtacak
Japon milyarder iş insanı Yusaku Maezawa (44), Twitter'da yaptığı paylaşımı retweet eden 1000 kişiye toplam 1 milyar Japon Yeni (Yaklaşık 54 milyon lira) dağıtacak
|12 Ocak 2020 13:57
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Japon milyarder işi insanı Yusaku Maezawa (44), 2019 yılında Twitter'da yaptığı paylaşımı retweet edenler arasında yaptığı çekilişle 100 kişiye 1'er milyon Japon Yeni (Yaklaşık 54 bin lira) dağıtmıştı ve 4 milyonu aşan retweet sayısıyla 'Tüm zamanların en çok retweet edilen tweet'i rekorunun sahibi olmuştu.
2020 yılının ilk gününde yaptığı paylaşımla çıtayı yükselten Maezawa, bu yıl 1000 kişiye toplam 1 milyar Japon Yeni dağıtacağını duyurdu.
Maezewa, paranın insanlara mutluluk getirip getirmeyeceğini görmek için sosyal bir deney yaptığına dikkat çekti.
Japon iş insanının paylaşımı bu yıl da 4 milyondan fazla kullanıcı tarafından retweet edildi.
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