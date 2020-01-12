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Bakan Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dağlarda 500 adamları (PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız
 12 Ocak 2020 14:04
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Bakan Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağlarda 500 adamları (PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız."
Anadolu Ajansı
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