Bakan Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dağlarda 500 adamları (PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız
|12 Ocak 2020 14:04
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