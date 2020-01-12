Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|12 Ocak 2020 14:13
|Yazdır
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesinin açıkladığı verilere göre, bugün saat 12.54'de merkez üssü Bingöl Karlıova ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde de hissedildi.
Can ve mal kaybı yaşanmayan depreme en yakın yerleşim yerinin Taşlıçay köyü olduğu bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Varank, 1500 kişiye istihdam sağlayacak İŞGEM'i açtı
12 Ocak 2020 14:59
|Ağrılı kadınlar kurslarla hem sosyalleşiyor hem de iş sahibi oluyor
12 Ocak 2020 14:57
|Şanlıurfa BB'den yardım dağıtımı görüntülerine ilişkin açıklama
12 Ocak 2020 14:42
|65 yaşında elindeki bastonla Sarıkamış şehitleri için yürüdü
12 Ocak 2020 13:42
|İlçe protokolü sınava hazırlanan öğrenciler için nöbette
12 Ocak 2020 12:37
|Pastaneden öğrenciler için 'askıda çay ve poğaça' uygulaması
12 Ocak 2020 12:19
|Ankaralılar yeni koltuk düzenini seçti
12 Ocak 2020 12:00
|İtfaiye erlerinin ameliyata girmesini 'şaka' sanıldı
12 Ocak 2020 11:48
|Turistler buz tutan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi yaşıyor
12 Ocak 2020 11:03
|ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması altının ateşini söndürdü
12 Ocak 2020 10:41