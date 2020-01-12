Bakan Turhan, AA Editör Masası'na konuk olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunacak
|12 Ocak 2020 15:03
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Turhan, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Turhan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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