1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tüneli olacak

Gaziantep-Osmaniye-Adana hızlı tren projesinin Toroslar'dan geçen 9 bin 800 metrelik tünel çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.
 12 Ocak 2020 15:11
Yazdır
Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tüneli olacak

Gaziantep-Osmaniye-Adana hızlı tren projesinin Toroslar'dan geçen 9 bin 800 metrelik tünel çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Türkiye'nin en uzun çift yönlü demiryolu tüneli, 5 saat 20 dakikalık tren yolculuğunu 1,5 saate indirecek.

Gaziantep-Osmaniye-Adana hattında 236 kilometrelik hızlı tren projesinin gidiş istikametinde yaklaşık 9 bin 800 metrelik kısımdaki tünel çalışmalarında gidiş yönünde son 600 metre, geliş yönünde ise son bin 400 metrelik kısmı kaldı. 2023 yılında bitirilmesi planlanan projenin Toroslar Dağı'ndan geçen Nurdağ-Bahçe hattında süren çalışmalar kapsamında 9 bin 200 metrelik kısmı tamamlanırken, 7 bin 200 metresi açık alan olan projede kalan son 600 metre için 24 saat esaslı çalışma yürütülüyor. Yapımına 2014 yılında başlanan Nurdağ-Bahçe arasındaki 37 kilometrelik hattaki gidiş ve geliş tünellerinin 2021 yılı sonunda bitirilmesi planlanırken, 37 kilometrelik yolun 17 kilometreye düşürülmesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında Gaziantep-Osmaniye-Adana arasında 5 saat 20 dakika süren tren yolculuğu toplamda 1 saat 30 dakika sürecek.

Projeyi yürüten firmanın şantiye şefi Kadir Sefa Turhan, "Bu proje ile Bahçe-Nurdağ arasındaki 37 kilometre olan demiryolu hattına 10 kilometre tünel inşa ederek, toplamda 17 kilometreye düşürmektir. Mevcut hatta yüksek eğimlerden dolayı aşırı efor sarf edilmektedir. Bahçe-Nurdağ arasına yapılan projenin ekonomik açıdan da hayli önemi bulunuyor. Adana ile Gaziantep arasında seyahat mesafeleri kısaltmaktadır. Toplam güzergah projemiz 17 kilometre olup, bunun 10 kilometresi tünel, 7 kilometresi dış saha işleri ile devam etmektedir. Projemizin çoğu tamamlanmış ve yapımına 2014 yılında başlanılmış, 2021 yılında inşallah projeyi tamamlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
THY geleceğin pilotlarını yetiştiriyor
12 Ocak 2020 16:26		 BES kumbarasındaki birikim 130 milyar liraya dayandı
12 Ocak 2020 16:11
Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı
12 Ocak 2020 00:03		 'Parlak fikirleri 200 bin liraya kadar hibeyle destekliyoruz'
11 Ocak 2020 22:24
Kilosu 1.000 TL'den satılıyor! En büyük talep Araplardan
11 Ocak 2020 22:14		 Prof. Dr. Yıldırım: İşverenlerin beklentileri değişti
11 Ocak 2020 17:49
Evde kimse yok diye kombiyi kapatmayın
11 Ocak 2020 17:23		 İngilizler en çok hangi ilimizi tercih etti?
11 Ocak 2020 16:52
Türk mühendisi 'tankların gözünü' yerlileştirdi
11 Ocak 2020 16:44		 Yabancı ziyaretçiler Türkiye'de alışverişi seviyor
11 Ocak 2020 16:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - Şarkıcı Metin Şentürk'ün babası hayatını kaybetti17:48 - Hamaney'e bir darbe de Twitter'dan! Hesabı askıya aldı17:43 - Doğa harikası şelaleye HES'i Danıştay iptal etti17:38 - Erdoğan ile Libya Başbakanı'nın görüşmesi sona erdi17:33 - Suriye'de teröristlerin açtığı tüneller kapatılıyor17:27 - Bakan Gül'den şehidin ailesine taziye ziyareti17:22 - İnternetten aldığı siyanür katkılı ilaçla intihara kalkıştı17:17 - Minyatür tavuk 'İspenç' yerli ırk olarak tescillenecek17:12 - Uzmanından korkutan açıklama! Büyük depremler olabiliyor17:08 - İran, İngiliz Büyükelçisi'ni gözaltına aldı
17:04 - Artvinliler, Gülsüm'le gurur duyuyor17:00 - Bakan Selçuk, Hatay'da öğretmenlerle buluştu16:54 - 'Bulut'un drone ile imtihanı16:50 - Endoskopi sonrası rahatsızlanan 5 kişinin hayati tehlikesi yok16:46 - Kanal İstanbul'a 'Hayır' demek için insan zinciri oluşturuldu16:42 - 'Türkiye'nin güvenliği İstanbul'un güvenliği ile başlar'16:38 - 'Yaşamaz' denilen Ömer bebek yaşam savaşını kazandı16:34 - Riva Deresi'ne kentsel tasarım; 5 gölet yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li vekil: Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttum, lan dedim yavşak
Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
İmamoğlu ihalelerini iptal etti, Erdoğan talimat verdi
Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı
2020 yılında belediye başkanları ne kadar maaş alacak?
İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini uygulaması
Sadece yükü değil kaybı da 'ağır' oldu
Piyasalarda Türkiye rüzgarı
E-ticarette stok oyunu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
onyekuru'nun sıtma virüsü kapması 1
heyhat 1
Maalesef gençlerimiz genc yasta evlenmiyorlar 2
cumartesi 1
ıslak mendil 3
Necip fazil kısakürek 1
Burhan Altıntop 1
Asena İrmikci 2
ümmü gülsüm 3
tecahül-i arif 1
SON İLANLAR
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam