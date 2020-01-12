1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğu Karadeniz'de deprem riski arttı

Gürcistan açıklarında Karadeniz'de 3 yıl meydana gelen Richter ölçeğine 5.1 büyüklüğündeki depremin Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetiklediği ve yarılmayı hızlandırdığı belirlendi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz'de deniz dolgusu üzerine kurulan yerleşim yerlerinde deniz erozyonuna uğrayan binaların depremde yıkılma riski taşıdığını belirterek, "Deprem, hem Trabzon, hem de Rize'nin deprem tehlikesini 3 kat artırdı. Karadeniz fayı, çok yavaş ve sinsi hareket ediyor. Dolgular üzerinde elbette binalar yapılacak, ama dolgunun tekniğine uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Yapılar, yeni deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmeli" dedi.
 12 Ocak 2020 15:23
Yazdır
Doğu Karadeniz'de deprem riski arttı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Kakheti bölgesi açıklarında, 2017 yılında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetiklediği ve yarılmayı hızlandırdığı saptandı. 4'üncü deprem kuşağındaki bölge, 3'üncü deprem riski bölgesine çekildi. Karadeniz sahil kesiminin deprem riskinin iç kesimlere oranla daha yüksek olduğunu belirten uzmanlar, deniz erozyonuna uğrayan binaların olası depremde yıkılma riski taşıdığını belirtiyor.

'DEPREM TEHLİKESİNİ 3 KAT ARTTIRDI'

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, deprem riskinin bilinenden daha fazla olduğuna dikkat çekerek, "Doğu Karadeniz'de şehirleşmeye bağlı olarak aşırı nüfus artışı nedeni ile denizden yer kazanma olayları yani dolgu alanları yaygın bir şekilde kullanılmaya başladı. Ama artık dolguların yeni yönetmeliğe göre yapılması gerekiyor. Karadeniz'de gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki deprem, hem Trabzon, hem de Rize'nin deprem tehlikesini 3 kat artırdı. Dolgularda deprem tehlikesi daha da arttı. Dolgular üzerinde elbette binalar yapılacak, ama dolgunun tekniğine uygun bir şekilde yapılması gerekiyor" dedi.

'ARTIK DOLGU RİZE'Yİ TAŞIMIYOR'

Yıllar önce denizin doldurulmasıyla oluşturulan 350 dönümlük alana kurulan Rize'nin büyük risk taşıdığını kaydeden Bektaş, "Deprem tehlikesini artık göz ardı etmemiz gerekiyor. Mesela Rize'de yapılan iki temel yanlış vardı. Birincisi 1960'lı yıllarda yapılan ve dünya standartlarına uygun olmayan dolgu idi. Artık bu dolgu Rize'yi taşımıyor. İkinci yanlış ise bölgenin gerçekçi deprem potansiyelinin ciddiye alınmaması. 2017 yılında Karadeniz'de oluşan deprem, Rize'nin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

'KARADENİZ FAYI YAVAŞ VE SİNSİ HAREKET EDİYOR'

Karadeniz fayının çok yavaş ve sinsi hareket ettiğine dikkat çeken Bektaş, "Bölgemizde 'deprem sık olmuyor' diye evlerinizde rahat uyuyor olabilirsiniz. Ama Karadeniz fayı, çok yavaş ve sinsi hareket ediyor. Bölgemizde yaşanabilecek orta büyüklükteki bir deprem bile bölgedeki heyelanlı sahaları aktif hale getirebilir ve ciddi kayıplara sebebiyet verebilir. Yapı stoklarımızın çoğu yeni deprem yönetmeliğine uygun değil. Çıkarılan yeni deprem haritasına uygun bir şekilde yapılanmaya gidilmeli" ifadelerinde bulundu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Riva Deresi'ne kentsel tasarım; 5 gölet yapılacak
12 Ocak 2020 16:34		 Tunceli'de 8 gündür kayıp üniversiteli Gülistan aranıyor
12 Ocak 2020 16:08
Bakan Varank, 1500 kişiye istihdam sağlayacak İŞGEM'i açtı
12 Ocak 2020 14:59		 Ağrılı kadınlar kurslarla hem sosyalleşiyor hem de iş sahibi oluyor
12 Ocak 2020 14:57
Şanlıurfa BB'den yardım dağıtımı görüntülerine ilişkin açıklama
12 Ocak 2020 14:42		 Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem
12 Ocak 2020 14:13
65 yaşında elindeki bastonla Sarıkamış şehitleri için yürüdü
12 Ocak 2020 13:42		 İlçe protokolü sınava hazırlanan öğrenciler için nöbette
12 Ocak 2020 12:37
Pastaneden öğrenciler için 'askıda çay ve poğaça' uygulaması
12 Ocak 2020 12:19		 Ankaralılar yeni koltuk düzenini seçti
12 Ocak 2020 12:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - Şarkıcı Metin Şentürk'ün babası hayatını kaybetti17:48 - Hamaney'e bir darbe de Twitter'dan! Hesabı askıya aldı17:43 - Doğa harikası şelaleye HES'i Danıştay iptal etti17:38 - Erdoğan ile Libya Başbakanı'nın görüşmesi sona erdi17:33 - Suriye'de teröristlerin açtığı tüneller kapatılıyor17:27 - Bakan Gül'den şehidin ailesine taziye ziyareti17:22 - İnternetten aldığı siyanür katkılı ilaçla intihara kalkıştı17:17 - Minyatür tavuk 'İspenç' yerli ırk olarak tescillenecek17:12 - Uzmanından korkutan açıklama! Büyük depremler olabiliyor17:08 - İran, İngiliz Büyükelçisi'ni gözaltına aldı
17:04 - Artvinliler, Gülsüm'le gurur duyuyor17:00 - Bakan Selçuk, Hatay'da öğretmenlerle buluştu16:54 - 'Bulut'un drone ile imtihanı16:50 - Endoskopi sonrası rahatsızlanan 5 kişinin hayati tehlikesi yok16:46 - Kanal İstanbul'a 'Hayır' demek için insan zinciri oluşturuldu16:42 - 'Türkiye'nin güvenliği İstanbul'un güvenliği ile başlar'16:38 - 'Yaşamaz' denilen Ömer bebek yaşam savaşını kazandı16:34 - Riva Deresi'ne kentsel tasarım; 5 gölet yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li vekil: Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttum, lan dedim yavşak
Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
İmamoğlu ihalelerini iptal etti, Erdoğan talimat verdi
Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı
2020 yılında belediye başkanları ne kadar maaş alacak?
İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini uygulaması
Sadece yükü değil kaybı da 'ağır' oldu
Piyasalarda Türkiye rüzgarı
E-ticarette stok oyunu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Asena İrmikci 2
evde kalma vergisi 4
ricardo rodriguez 1
Tavuk keser gibi adam öldürmek 1
09.01.2020 baskonia vs fenerbahce maci 1
kal gelmek 2
11.01.2020 istanbul depremi 2
satılık anne sütü 1
jan vesely 1
ryan babel'in ajax'a kiralanması 1
SON İLANLAR
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam