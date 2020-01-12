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Asgari ücret artırılsın önerisine Türk-İş'ten yanıt

Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Başkanı Ömer Çağırıcı, Securites Başkanı Murat Kösereisoğlu'nun asgari ücretin artırılması talebine, "Sektördeki en büyük sendika olarak biz her türlü desteği vermeye hazırız" şeklinde yanıt verdi.
 12 Ocak 2020 15:36
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Asgari ücret artırılsın önerisine Türk-İş'ten yanıt

Türkiye'de 20 bin personeli bulunan uluslararası özel güvenlik şirketi Securitas'ın Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu'nun, "2 bin 324 liralık asgari ücret özel güvenlik çalışanları için çok düşük. Sektör genelinde asgari ücret yüzde 30'un üzerine artmalı" önerisine Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Başkanı Ömer Çağırıcı yanıt verdi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Başkan Çağırıcı, "Özel güvenlik personeli sendikasız ise 2 bin 500 lira çıplak maaşa kalıyor, sendikalıysa maaşı 6 bin liraya kadar çıkıyor, üstelik bir dizi sosyal yardım alıyor" dedi.

"HEDEFİMİZ NİHAYET ÖRTÜŞTÜ"

Securitas Ülke Başkanı Kösereisoğlu'nun açıklamalarını değerlendiren Başkanı Çağırıcı, asgari ücretin özel güvenlikçiler için çok yetersiz olduğunu kendilerinin sürekli dile getirdiğini, ancak bu sorunu bir patronun dile getirmesinden çok büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Çağırıcı, "Patron işçisini kaybetmemek için, biz emeğin hak ettiği gelire ulaşması için ücretlerin yükselmesini istiyoruz. Sonuçta amaç farklı olsa da hedefimiz nihayet örtüştü" diye konuştu.

Başkan Çağırıcı, özel güvenlik personelinin hak ettiği ücrete ve sosyal haklara kavuşmasının tek yolunun sendikalı olmaktan geçtiğini söyledi.

"DESTEK VERMEYE HAZIRIZ"

Kösereisoğlu'nun sözlerini çok değerli bulduklarını belirten Ömer Çağırıcı, "Amaca ulaşılmak isteniyorsa sektördeki en büyük sendika olarak biz her türlü desteği vermeye hazırız. Bakanlık, işveren ve sendika el ele verelim özel güvenlik sektöründe sendikalı olmanın önünü açalım. Sendika gelirse hiçbir patron işçisini başka sektörlere kaptırmaz, kimse işini bırakmaz" dedi.

SENDİKALILAR DAHA FAZLA KAZANIYOR

Ömer Çağırıcı, özel güvenlikteki sendikasız işçilere patronların 2 bin 500 liralık ortalama ücret dışında tek kuruşluk dahi sosyal hak vermediğini, buna karşılık sendikalı özel güvenlikçilerin 3 bin 500 lira ortalama maaşın yanı sıra, daha fazla izin, daha fazla mesai ücreti, daha fazla kıdem tazminatı ve daha fazla emekli aylığı elde etme imkanlarının yanı sıra eğitim, çocuk ve yakacak yardımlarıyla bayram ikramiyeleri aldıklarını söyledi.

ŞİRKETLER SENDİKALAŞMAYA KARŞI

Başkan Ömer Çağırıcı, kamuda çalışan tüm özel güvenlikçilerin sendikalı olduğunu, buna karşılık özel sektörde örgütlenmelerine rağmen henüz hiçbir şirkette toplu sözleşme imzalayabilecek noktaya gelemediklerini söyledi. Örgütlenmeye çalıştıkları her şirketin mahkemeye koştuğunu belirten Çağırıcı, "Örneğin küresel boyuttaki nakit taşıma şirketi Loomis'te bin 200 özel güvenlikçi çalışıyor. Örgütlendik, şirket itiraz etti. 45 işçiyi de işten attı. Sendikal tazminat ve geri dönüş davaları açıldı. Dava devam ediyor. Dalaman Havaalanı'nda YSS güvenlik şirketinde yaklaşık 500 kişiyi örgütledik. Şirket 8 işçiyi işten çıkardı. Davalık olduk. Tazminatla beraber işe iadeyi kazandık. Tebligatlar elimize yeni ulaştı" dedi.

"3 BİN LİRA OLMALI" DEMİŞTİ

Securitas Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu asgari ücreti değiştirme şanslarının olmadığını belirterek, "En az 3 bin lira olmalı" demişti.

BAKANLIĞA BAŞVURACAK

Türkiye'de 20 bin çalışanı bulunan Securitas, özel güvenlik sektörü çalışanlarının asgari ücretinde iyileştirilme yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmak üzere çalışma başlattı.
Sözcü
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