Numan Kurtulmuş'un acı günü
|12 Ocak 2020 15:46
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AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un vefat eden teyzesi Özay Haznedar Pilgir, Ordu'nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Merhum Hamit Haznedar'ın kızı, merhum terzi Hasan Pilgir'in eşi, Dr. Bilal ve Osman Pilgir'in annesi, Prof. Dr. Ayşe Haznedar Yalın'ın ablası, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un teyzesi Özay Pilgir, yaşadığı Kıbrıs'ta rahatsızlanarak yoğun bakımda bir süredir süren yaşam mücadelesini kaybetti. Merhumenin cenazesi Ünye Merkez Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye ilçe Başkanı Kenan Selim Argan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeye programlarının yoğunluğu nedeniyle AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş katılamadı.
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