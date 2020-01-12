1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Varank'tan, şehit Necmettin Yılmaz'ın ailesini ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti.
 12 Ocak 2020 15:55
Yazdır
Bakan Varank'tan, şehit Necmettin Yılmaz'ın ailesini ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Varank, eşi Esra Varank ile Tunceli'de Haziran 2017'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki babaevine geldi.

Varank, şehit öğretmenin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz ile diğer aile fertleriyle yaklaşık 1 saat görüştü.

Bakan Varank'a ziyareti sırasında Vali Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ile Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen eşlik etti.

Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan ile Libya Başbakanı'nın görüşmesi sona erdi
12 Ocak 2020 17:38		 Bakan Gül'den şehidin ailesine taziye ziyareti
12 Ocak 2020 17:27
Uzmanından korkutan açıklama! Büyük depremler olabiliyor
12 Ocak 2020 17:12		 Bakan Selçuk, Hatay'da öğretmenlerle buluştu
12 Ocak 2020 17:00
Endoskopi sonrası rahatsızlanan 5 kişinin hayati tehlikesi yok
12 Ocak 2020 16:50		 'Türkiye'nin güvenliği İstanbul'un güvenliği ile başlar'
12 Ocak 2020 16:42
AK Parti'li Yavuz'dan bin yataklı hastane müjdesi
12 Ocak 2020 16:22		 Erdoğan'ın hassasiyeti vatandaşlara sigarayı bıraktırdı
12 Ocak 2020 16:18
'Arka arkaya müjdeleri duyacağınız bir dönem olacak'
12 Ocak 2020 15:51		 İmamoğlu ihalelerini iptal etti, Erdoğan talimat verdi
12 Ocak 2020 15:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - Şarkıcı Metin Şentürk'ün babası hayatını kaybetti17:48 - Hamaney'e bir darbe de Twitter'dan! Hesabı askıya aldı17:43 - Doğa harikası şelaleye HES'i Danıştay iptal etti17:38 - Erdoğan ile Libya Başbakanı'nın görüşmesi sona erdi17:33 - Suriye'de teröristlerin açtığı tüneller kapatılıyor17:27 - Bakan Gül'den şehidin ailesine taziye ziyareti17:22 - İnternetten aldığı siyanür katkılı ilaçla intihara kalkıştı17:17 - Minyatür tavuk 'İspenç' yerli ırk olarak tescillenecek17:12 - Uzmanından korkutan açıklama! Büyük depremler olabiliyor17:08 - İran, İngiliz Büyükelçisi'ni gözaltına aldı
17:04 - Artvinliler, Gülsüm'le gurur duyuyor17:00 - Bakan Selçuk, Hatay'da öğretmenlerle buluştu16:54 - 'Bulut'un drone ile imtihanı16:50 - Endoskopi sonrası rahatsızlanan 5 kişinin hayati tehlikesi yok16:46 - Kanal İstanbul'a 'Hayır' demek için insan zinciri oluşturuldu16:42 - 'Türkiye'nin güvenliği İstanbul'un güvenliği ile başlar'16:38 - 'Yaşamaz' denilen Ömer bebek yaşam savaşını kazandı16:34 - Riva Deresi'ne kentsel tasarım; 5 gölet yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li vekil: Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttum, lan dedim yavşak
Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
İmamoğlu ihalelerini iptal etti, Erdoğan talimat verdi
Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı
2020 yılında belediye başkanları ne kadar maaş alacak?
İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini uygulaması
Sadece yükü değil kaybı da 'ağır' oldu
Piyasalarda Türkiye rüzgarı
E-ticarette stok oyunu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tecahül-i arif 1
11.01.2020 türkiye vs polonya maçı 4
pespaye 1
idal 1
09.01.2020 baskonia vs fenerbahce maci 1
heyhat 1
ricardo rodriguez 1
onyekuru'nun sıtma virüsü kapması 1
Burhan Altıntop 1
çift maç haftası 1
SON İLANLAR
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam