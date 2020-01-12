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Terör örgütü PKK/KCK'nın 'yangın' yalanı çürütüldü

Türkiye'de son dönemde ihmal, tedbirsizlik ve doğal yollarla meydana gelen yangınları sahiplenerek propaganda yapmaya çalışan PKK/KCK'nın üstlendiği 229 orman, örtü, araç, iş yeri, fabrika, depo ve yat yangınlarından 135'i terörle ilişkilendirilmezken, 27'sinin ise hiç gerçekleşmediği ortaya çıktı.
 12 Ocak 2020 15:59
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Terör örgütü PKK/KCK'nın 'yangın' yalanı çürütüldü

Alınan bilgiye göre; geçen yıl ülke genelinde çıkan birçok yangın, PKK/KCK içindeki birtakım gruplar tarafından propaganda amaçlı sahiplenildi. İhmal, tedbirsizlik ve doğal yollarla meydana gelen yangınları bile üstlenmeye başlayan PKK/KCK'nın yalanı rakamlarla ortaya çıktı. Son olarak Karadeniz illerinde çıkan örtü yangınları da PKK/KCK tarafından sahiplenilmiş, gerçek ise çok kısa bir süre sonra anlaşılmıştı. Karadeniz'de mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, nem düşüklüğü ve rüzgarın etkisine bir de bilinçsiz şekilde yakılan anızlar eklenince bu da örtü orman yangınlarına neden olmuştu.

7 KİŞİ YAKALANDI

Bu yıl içerisinde terör örgütleri yapıları tarafından 118 orman, örtü yangını olayı üstlenildi. 118 olaydan, örgüt tarafından üstlenilen 7'sinin hiç gerçekleşmediği belirlenirken, 91 olay ise terörle ilişkilendirilemedi. Yine meydana gelen olaylardan 16'sı ihmal, tedbirsizlik ve doğal yollarla meydana gelirken, sadece 4'ünün PKK/KCK üyelerince yapıldığı değerlendiriliyor. Bu olaylarla ilgili de 7 kişi yakalandı.

SAHİPLENDİKLERİ BAZI YANGINLAR HİÇ GERÇEKLEŞMEDİ

Yine geçen yıl terör örgütlerince üstlenilen araç, iş yeri, fabrika, depo ve yat yangınlarına bakıldığında ise 111 olaydan 20'sinin hiç gerçekleşmediği belirlendi. Olaylardan 44'ü terörle ilişkilendirilemedi, yine 44'ünün ihmal, tedbirsizlik ve doğal yollarla meydana geldiği ortaya çıktı. Bir olayın tahkikatı sürerken, 2 olayın ise örgüt tarafından gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.
DHA
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