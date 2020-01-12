1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THY geleceğin pilotlarını yetiştiriyor

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, gökyüzü sevdasını 8-12 yaş grubu çocuklara aşılamak için düzenlediği eğitimlerde 6 ayda 300 öğrenciye uçak simülatöründe pilotluk deneyimi yaşattı.
 12 Ocak 2020 16:26
Yazdır
THY geleceğin pilotlarını yetiştiriyor

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, çocukları havacılıkla buluşturmak, temel bir havacılık eğitim vermek, 8-12 yaş çocuklara havacılığı sevdirmek ve aynı zamanda sosyal sorumluluk kapsamında hiç uçağa binmemiş veya kokpiti görmemiş çocukları hayallerine yaklaştırmak amacıyla 6 ay önce 'Çocuklar İçin Havacılık Eğitimi' programı başlattı. Katıldıkları eğitimlerde teorik bilgiler de verilen minik öğrencilere, uçakların kokpitiyle birebir sistemlere sahip simülatörde uçuş deneyimi de uzmanlar tarafından sağlanıyor. Özellikle temel uçuş prensiplerini öğrenen çocuklar, simülatörde, uçak kontrol sistemlerini kullanarak uçuş deneyimi yaşıyor. Dün de minik öğrenciler, simülatörde 15 dakikalığına pilot olarak keyifli dakikalar yaşadı.

"6 AYDA 300 ÇOCUĞUMUZA EĞİTİM VERDİK"

Programın başladığı 6 aydır Türkiye'nin her yerinden 300 kadar çocuğa eğitim verdiklerini dile getiren eğitim programının koordinatörü Ramazan Seyfi," Her cumartesi yaklaşık 20 çocuğumuza eğitim veriyoruz. Çocuklar bu program sayesinde hayellerine bir adım daha yaklaşıyor" dedi ve ekledi: "Pilot, kabin memuru olmak isteyen havacılığı yakından tanımak isteyen tüm çocuklarımızı programımıza davet ediyoruz. Bizim önemsediğimiz sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile birlikte çalışarak çocuk esirgeme yurtlarında kalan çocuklarımıza havacılığı sevdirmek istiyoruz. Onların imkan olarak daha kısıtlığı olduğu için biraz daha onlara öncelik veriyoruz" dedi.

"DÜNYADA BU KAPSAMDA BİR PROGRAM YOK"

Dünyada 8-12 yaş grubu çocuklara havacılık eğitim veren bu kapsamda başka bir program olmadığına dikkat çeken Ramazan Keyfi,"Bu yolda ilk adımı biz atmış olduk.Hem Türkiye'de hem dünyada bu yaş grubuna eğitim veren akademiyiz. Çocuklar 15 dakika boyunca bizim simülatörlerimizde uçuş yapıyorlar.Pilotlarımızın nasıl yetiştirildiğini onlara öğretiyoruz. 15 dakika süresince her çocuğumuz simülatörde İstanbul semalarında dolaşıyor. Programa katılmak için THY Havacılık Akademisi web sayfamızı ziyaret edebelirler orada yer alan telefon numaralarından bize ulaşabilirler. Türkiyenin her yerinden katılım mümkün. Şehir dışından gelmiş devletimizin sahip çıktığı bir çocuğumuz vardı buraya geldiğinde belki ileride pilot olabilirim demişti." diye konuştu.

"PİLOT OLMAK İSTİYORUZ"

Simülatörde uçuş yapan 13 yaşındaki Berat Ayyıldızoğlu, "Pilotluğa merakım olduğu için babam buraya gönderdi. Ben de gelmek istedim pilot olmak istiyorum.Uçağın genel kurallarını öğrendik. Ortam çok güzel bu kadar beklemiyordum.Pilotluk hayallerimi süslüyor. Burasının çok güzel olduğunu da okuldaki arkadaşlarıma anlatacağım" dedi. 12 yaşındaki Yiğit Kürşat Aktaş ise şunları söyledi: "Büyük bir hayalim var pilot olmak istiyorum. Bugün de bu hayalime bir adım yaklaştım. Çünkü burada uçakların kanat yapısı gövdesi neyden oluştuğu nasıl kullanıldığına dair çok detaylı şeyler öğrendik. Umarım büyüyünce bu uçuşları yaşarım. Neden pilot olmak istiyordum çünkü ben küçüklüğümden beri uçaklara sevgim vardı. Onları görmeyi çok seviyordum. Ne zaman uçak sesi duysam kendimi özgür hissediyordum.inşallah olacak Boeing 777 kullanmak istiyorum gelecekte. Tavsiye edeceğim arkadaşlara çok eğlenidğimi söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ GERÇEK UÇAKTA HİSSETTİM"

Programa katılan 11 yaşındaki Duru Atalan, "Dedem de pilottu. Eğlenceli bir meslek ve büyük uçak daha hoşuma gidiyor.O yüzden gelecekte pilot olduğumda büyük uçak kullanacağım. Burada çok güzel deneyim yaşadığımı anlatacağım arkadaşlarıma" dedi. 11 yaşındaki Ela Mercan da katıldığı program ile ilgili şunları söyledi: Pilot olmak istiyorum çünkü ben uçmayı ve uçaklara binmeyi çok seviyorum. Çok sık uçaklara bindiğim için seviyorum.Gerçekten burada uçuyormuşsun gibi hissediyorsun. Kendimi gerçek uçakta hissettim ve çok etkilendim arkadaşlara da önereceğim" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
BES kumbarasındaki birikim 130 milyar liraya dayandı
12 Ocak 2020 16:11		 Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tüneli olacak
12 Ocak 2020 15:11
Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı
12 Ocak 2020 00:03		 'Parlak fikirleri 200 bin liraya kadar hibeyle destekliyoruz'
11 Ocak 2020 22:24
Kilosu 1.000 TL'den satılıyor! En büyük talep Araplardan
11 Ocak 2020 22:14		 Prof. Dr. Yıldırım: İşverenlerin beklentileri değişti
11 Ocak 2020 17:49
Evde kimse yok diye kombiyi kapatmayın
11 Ocak 2020 17:23		 İngilizler en çok hangi ilimizi tercih etti?
11 Ocak 2020 16:52
Türk mühendisi 'tankların gözünü' yerlileştirdi
11 Ocak 2020 16:44		 Yabancı ziyaretçiler Türkiye'de alışverişi seviyor
11 Ocak 2020 16:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - Şarkıcı Metin Şentürk'ün babası hayatını kaybetti17:48 - Hamaney'e bir darbe de Twitter'dan! Hesabı askıya aldı17:43 - Doğa harikası şelaleye HES'i Danıştay iptal etti17:38 - Erdoğan ile Libya Başbakanı'nın görüşmesi sona erdi17:33 - Suriye'de teröristlerin açtığı tüneller kapatılıyor17:27 - Bakan Gül'den şehidin ailesine taziye ziyareti17:22 - İnternetten aldığı siyanür katkılı ilaçla intihara kalkıştı17:17 - Minyatür tavuk 'İspenç' yerli ırk olarak tescillenecek17:12 - Uzmanından korkutan açıklama! Büyük depremler olabiliyor17:08 - İran, İngiliz Büyükelçisi'ni gözaltına aldı
17:04 - Artvinliler, Gülsüm'le gurur duyuyor17:00 - Bakan Selçuk, Hatay'da öğretmenlerle buluştu16:54 - 'Bulut'un drone ile imtihanı16:50 - Endoskopi sonrası rahatsızlanan 5 kişinin hayati tehlikesi yok16:46 - Kanal İstanbul'a 'Hayır' demek için insan zinciri oluşturuldu16:42 - 'Türkiye'nin güvenliği İstanbul'un güvenliği ile başlar'16:38 - 'Yaşamaz' denilen Ömer bebek yaşam savaşını kazandı16:34 - Riva Deresi'ne kentsel tasarım; 5 gölet yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li vekil: Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttum, lan dedim yavşak
Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
İmamoğlu ihalelerini iptal etti, Erdoğan talimat verdi
Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı
2020 yılında belediye başkanları ne kadar maaş alacak?
İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini uygulaması
Sadece yükü değil kaybı da 'ağır' oldu
Piyasalarda Türkiye rüzgarı
E-ticarette stok oyunu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kış günü ev taşımak 1
heyhat 1
evde kalma vergisi 4
09.01.2020 baskonia vs fenerbahce maci 1
ricardo rodriguez 1
ümmü gülsün genç 1
Asena İrmikci 2
ahmak ıslatan 2
Tavuk keser gibi adam öldürmek 1
tecahül-i arif 1
SON İLANLAR
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam